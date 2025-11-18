逆境中奮鬥向上 北高雄家扶表揚9自強兒少

〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄家扶中心受扶助兒童達4289人，家扶從中遴選出9位自強兒少楷模，肯定他們在逆境中展現的堅毅與韌性，將於12月7日歲末寒冬暖流慈幼園遊會表揚。

北高雄家扶表示，9位自強兒少楷模分別是：蘇欣妤(路竹區)、林榆哲(大寮區)、柯文智(大寮區)、楊儀姍(那瑪夏區)、林鈺宸(鳳山區)、吳彥勳(鳳山區)、李汯祐(鳳山區)、吳詠禎(杉林區)和董倢余(燕巢區)，他們的故事都體現了在逆境中奮鬥向上的生命力量。

其中，拳擊少女蘇欣妤，在母親的玩笑話「去當沙包」加入拳擊社，憑著高度自律與堅毅，迅速在拳擊運動嶄露頭角，去年獲選青少年國手，在亞洲青少年錦標賽奪得銅牌，隔年參加世界中學運動會摘銀，並蟬聯全中運金牌，升上高中，欣妤除了訓練，也運用所長擔任市民學苑助教、夜市打工貼補家用，用汗水在人生的擂台上揮出屬於自己的光與希望。

另林榆哲的母親因車禍行動不便，全家生計仰賴繼父獨自支撐，生活壓力沉重，儘管家境艱困，榆哲自國中起加入舉重隊，克服辛苦訓練與長途通勤不便，在去年高市中等學校運動會奪得第3名，更在今年全國原住民族運動會摘金，個性內斂的他，平時總是默默協助家務、照顧弟弟，並將辛苦贏來的獎金全數交給父母貼補家計，展現出樂觀且自強不息的榜樣。

北高雄家扶中心主任吳瑞華表示，該中心目前扶助弱勢家庭2492戶，受扶助兒童達4289人，中心長期提供教育、生活及心理支持，陪伴孩子在逆境中健康成長，並看見他們在學業、才藝及家庭責任上展現的努力與堅毅，9位自強兒少楷模將於12月7日在正修科技大學舉行的「歲末寒冬暖流慈幼園遊會」接受表揚。

