逆境中突破重圍 台灣房屋曾振榮成交2.3億商辦案獲集團月冠軍

房市交易量低，台灣房屋竹北文化直營店經理曾振榮(右一)佈局商辦交易，獲月冠軍

近年政府打房，住宅市場表現疲弱，不過靈活的房仲快速在商仲市場站穩腳步！在台灣房屋竹北文化直營店經理曾振榮，以15年不動產歷練與長期經營的高資產客戶服務，於114年2月完成總價2.3億元的商辦交易，一舉拿下台灣房屋集團114年度2月月冠軍。他強調，關鍵不僅在業務功力與法規掌握，更在於把「個人努力」疊加在「對的制度」上，藉由集團把交易安全、資訊透明、團隊分工與專業後勤集結成的強大作業系統，讓買賣雙方更快做決定、也更有安全感。

曾振榮殷實的工作態度，和細緻的服務，其實是來自他豐富的社會歷練。高中即進入建教體系進入紡織倉儲管理，半工半讀下領悟出時間管理與標準化制度的重要性；其後經歷海軍陸戰隊鍛鍊，再轉入汽車銷售，開啟業務生涯，他繼續夜間進修行銷系，厚植專業與管理底子，也因此升任據點所長。

為了讓自己的努力更具社會意義與影響力，曾振榮轉戰房地產服務，15年來，他標準化管理自己的服務流程，並秉持「站在客戶角度思考」的服務原則，讓業績屢創佳績。

「小的努力可以靠自己，大的方向就需要靠公司！」曾振榮回望這筆總價2.3億元的商辦交易，認為整個過程品牌影響力大大發揮作用：由於這筆商辦總價高，又涉及許多法律和稅務問題，曾振榮得以同理心出發，把市場行情變化成與客戶對話的共同語言，第一時間就導入公司法務資源，請法務在前置作業說明與產調細節，以便降低風險，也讓客戶安心。

此外針對投資型客戶，他則借重公司地政士專業提供稅務規劃，明確列示選項與影響，複雜情境拆解為可執行的方案，使前線業務得以專注於關鍵協調與決策推進，個人專業也因此被放大。

他覺得最引以為傲的，集團的工業地產中心和法務團隊，專業性高，經驗值豐富，且台灣房屋提供「最高10億元買賣價金服務責任保障」與嚴謹產調SOP、交付流程控管，隔絕風險。此外，直營聯賣平台讓跨店資源高速串接，物件與買方在同一張網內快速流通，帶看更精準、回饋更即時，特別能激勵大型物件的成交動能，在這樣的品牌優勢下，讓高資產交易回到理性與效率。

因房市政策問題，近年不少房仲轉行，不過曾振榮仍覺得不動產是一個值得長久經營的事業，他給新人的建議是：先把自己變成「下定決心的人」，再選擇一個「機制完備，且能將績效有效倍增的平台」。曾振榮說：「你要做的，就是把熱情與學習力帶來，把個人的穩疊在公司的系統上，績效自然能又快又亮眼。」

