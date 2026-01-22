逆境中綻放光芒 新竹區11位「小太陽」獲靈鷲山普仁獎

〔記者廖雪茹／新竹報導〕靈鷲山第23屆普仁獎出爐，新竹區共有7所學校、11位「小太陽」獲獎，其中，新竹縣鳳岡國中曾品叡發揮大愛，拋磚引玉捐出獎學金幫助更需要的人；新湖國中陳邑柔雖出身清苦單親家庭，仍能堅毅奮發、樂觀助人，脫穎而出入圍全國普仁獎的最高殊榮。

靈鷲山表示，普仁獎由開山住持心道法師於2003年創立，「普仁」是心道法師的另一個法號，取其「普遍的仁慈」之意，期望社會遍佈胸懷仁心的「仁子」，成為散播愛的希望種子。23年來，普仁獎鼓勵身處困境卻仍堅守品德、勇敢迎向生命挑戰的孩子。累計訪視1萬6353個家庭、獎勵1萬3134位學生。

本月12日起連續多日，新竹區會長高傳鑑陸續至各校頒獎。經過學校師長慧眼挖掘，再經由初審、志工師兄姐用心家訪及複審嚴謹評選，最後由鳳岡國中、新湖國中、富光國中、二重國中、內湖國中、竹東國中、芎林國中等7校共11人榮獲普仁小太陽殊榮。二重國中、內湖國中兩校3年來努力鼓勵品德向上學生，也獲頒「推動品德教育楷模獎」。

新湖國中八年級學生陳邑柔，家中由媽媽獨力工作扶養4個小孩，還須償還鉅額債務，得靠政府補助支撐家計。體貼的邑柔除了主動承擔洗衣服等家事分擔媽媽的辛勞，也總能在媽媽因壓力情緒低潮時扮演「小太陽」，給予媽媽最溫暖的陪伴。個性堅毅開朗，課業成績優異，並熱心協助同學，曾獲新竹縣本土語言創意繪本競賽國中組佳作，展現多元才華。

鳳岡國中七年級學生曾品叡品學兼優，是班上的資訊小老師，活潑開朗又樂於助人，不管在家裡或是學校，都讓父母、師長及同學備感窩心。這次獲得普仁獎學金，又主動捐出來希望幫助更有需要的人，拋磚引玉的大愛，充分體現「普仁」的精神。

