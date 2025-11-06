逆境向上的力量 新芽綻放希望

花蓮鳳林靜思堂，舉辦新芽獎學金頒獎典禮，共頒發97份獎學金，包含來自鳳林、萬榮與光復地區的學子。光復各校在洪水侵襲後，復課不到一個月，仍有17名學生獲得肯定，他們的努力與堅持，格外令人感動。對這些孩子而言，新芽獎學金不只是鼓勵，更是一份長期的陪伴。慈濟志工走入社區、關懷家庭，當孩子在人生低谷時牽起他們的手，找回信心與力量。

新芽獎學金得主 吳同學：「比起別人不認同你，其實你更怕自己是，不認同你自己。」

小學三年級，被貼上注意力不足的標籤，卻在慈濟志工的協助下，獲得人生第一個獎狀，新芽獎讓吳同學知道，自己可以讀書，而讀書可以改變未來。

新芽獎學金得主 吳同學：「我要感謝在背後幫助我的人，雖然我可能，在之中提及的人物並不多，其實慈濟在我人生中主要的低谷，他們也都有牽起我的手，然後把我拉起來。」

「請，頒獎。」

花蓮鳳林靜思堂舉辦新芽獎學金頒獎典禮，有來自鳳林、光復、萬榮等鄉鎮共97名學子獲獎。

靜思精舍 德傑法師：「我們的師兄師姊，平常在社區，走入家庭去關懷的時候，其實他們也很用心在陪伴，陪伴這些孩子，每一個家庭 每一個人不同的需求，可是呢，他們有的就把他，當作是自己的孩子，自己的孫子，這樣的心情在照顧。」

經歷洪水侵襲的災變，光復各校學生復課不過兩個星期，在這樣重大的人生轉折，慈濟一直都在。

慈濟志工 沈秀華：「在這個安排的組數上，有特別把光復的學生，全部都是集中在一起，透過在頒獎的時候，師父也可以跟他們每個學子加油，然後也會跟他們說，放心，我們慈濟會一直陪伴他們，請他們放心。」

光復商工教務處註冊組長 陳建安：「有看到非常多我們在校的學生，包含畢業的學生都，不管透過各種的補助，包含慈濟這次 一直以來的新芽，還有各項的補助，讓他們可以沒有後顧之憂的學習，在生活上、在學習上，都有非常大的鼓勵跟支持。」

風雨過後，枝頭抽出新芽，此刻隨風搖曳的，不是人生的動盪，而是向未來招手的力量。

