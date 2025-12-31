逆子停藥產生幻覺「我是上帝」強壓親母性侵喊冤：以為是直播主

社會中心／台北報導

患有情感性思覺失調症的男子，將親生母親A母誤認為「妻子」及「直播主」，強行性侵得逞。（示意圖，非當事者／PIXABAY）

患有情感性思覺失調症的A姓男子，因長期未按時服藥導致病情惡化，於2024年6月間在住處產生嚴重幻覺，自認是「上帝」，並將親生母親A母誤認為「妻子」及「直播主」，進而強行性侵得逞。法院審理後，認定A男行為時因精神障礙無法辨識行為違法，判決無罪，但考量其高再犯風險，令入相當處所施以監護1年6月。

根據判決書指出，A男自2014年起即被診斷患有精神相關疾病，曾多次住院治療。然而，自2023年底起，A男未規律服藥，導致情緒不穩，並出現過度消費、自我膨脹等異常行為。案發前一日，A男因與A母發生信仰歧見，在家中砸毀物品後被強制送醫，卻拒絕治療自行離去。次日中午，A男返家後病情急遽惡化，產生嚴重身分錯亂妄想。

A男當時妄想自己死而復生變為「父親」或「上帝」，並將A母錯認為「聖靈」、「妻子」或「女直播主」。A男見A母臉上雖無異狀，卻妄想她塗有拜偶像的香灰，認為「聖靈背叛信仰」，憤而掌摑A母。隨後，A男無視A母表明母子關係的哀求，強行脫去其衣物，以對其性侵得逞。事後A男甚至仍沉浸於妄想中，認為自己是與妻子或直播主發生關係，完全缺乏對現實的認知。

案發後4天，A男又因在大街上裸體、闖入民宅等脫序行為遭警員強制送醫。馬偕醫院精神鑑定報告指出，A男案發時處於急性躁期與精神病狀態，對外界認知完全扭曲，無法辨識其行為具備暴力、亂倫之違法性。

法院審理認為，A男雖客觀上犯下強制性交惡行，但考量其行為時因精神障礙致不能辨識其行為違法，依《刑法》第19條規定諭知無罪。然法官審酌A男缺乏病識感，雙親年邁或離世，A母因本案受創嚴重，親弟亦與其決裂，家庭支持系統已崩潰，若未經強制治療極易再犯，危害公共安全。因此，法院依《刑法》第87條規定，宣判A男需入相當處所施以監護1年6月，以強制接受治療並防衛社會安全。

