逆子廖聰賢才狠殺雙親 廢死聯盟發文轟「終身監禁不得假釋」操弄情緒

廢死聯盟不僅主張廢除死刑，也反對終身監禁不得假釋，認為違反人權，是操弄民眾情緒的工具。（資料照／陳鴻偉攝）

近日台灣社會不平靜，先是去年底發生張文在北捷台北車站與中山商圈無差別攻擊事件，近日蘆洲又發生啃老逆子廖聰賢因不滿一個月零用錢5000元，狠殺在三重賣蔥油餅的父母共37刀。廢死聯盟今（21日）發文痛批終身監禁不得假釋是操弄情緒，還造就了另一種死刑。

廢死聯盟在臉書發文表示，「終身監禁不得假釋」一般是沒有死刑的國家選擇的替代方案，但台灣至今尚未廢除死刑，為何突然要有這一波討論與戰場？

廢死聯盟指出，去年國民黨與民眾黨立委，以及行政院相繼提出各自針對「終身監禁不得假釋」的版本，但台灣在2006年才修正刑法，拉高無期徒刑申請假釋門檻至25年，修法後至今沒有收容人符合此條件，說白了這些所謂的討論與擔憂，完全是奠基在一個還沒發生的平行時空下所產生的幻想。

廢死聯盟痛批，終身監禁不得假釋除了操弄情緒外，還會帶來許多恐怕未曾想過的弊端，包括監所的超收、監所管理員的崩潰，甚至壓縮到其他自由刑收容人的教化與矯正資源，並表示將在下個月7日舉辦廢死聯盟新書發表會，內容為歷時約五年完成的《死刑定讞和無期徒刑收容人訪談計畫》成果報告編寫成書，稱刑罰如果能夠被量化、能夠被放到磅秤上秤斤論兩，死刑有多重？無期徒刑呢？這些大家可以輕易喊出口的「價碼」，實際代表的意義為何？鐵牢裡的真實樣貌又是什麼？

底下則有網友留言：「支持死刑」、「到底要不要滾出台灣」、「誰也不想終身監禁，問題是你們有沒有想過為什麼會發生終身監禁」。

