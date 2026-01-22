逆子廖聰賢狠砍父母69刀殺害雙親 蔥油餅夫妻今解剖死因曝光

廖姓夫妻賣蔥油餅維生，卻遭啃老兒子狠心殺死，2名死者遺體於22日下午解剖，初判死因為出血性休克，家屬則對此沒有異議。（圖／報系資料照）

新北市蘆洲區36歲廖聰賢17日晚間亂刀砍死67歲父親和75歲許姓母親，在逃亡45小時後於19日晚間落網，並於20日下午被移送新北地檢署，遭檢方聲押獲准，2名死者於22日下午解剖，確認廖姓死者身中26刀，許姓死者則是43刀，2人死因初判為出血性休克致死，家屬則對此沒有疑義。

據了解，廖嫌父母個性古意、生活單純，平時賣蔥油餅維生，省吃儉用將他養大他，廖嫌卻自小不務正業，高中沒有畢業便開始遊手好閒，退伍後便沒有固定工作，偶爾打點零工，主要是靠父母接濟。

廖嫌是個不折不扣的宅男，日常總是把自己關在家內，每天頂多外出購買食物後又返家，他平時沉迷遊戲，其手機和電腦內有多筆遊戲搜尋紀錄，父母的血汗錢也幾乎被他花在遊戲上，親友認為他「活在自己的世界」，對父母的生意也不願幫忙，讓父親對他頗有怨言。

17日晚間，廖嫌再次向母親索討零用錢，許姓死者起初不願給，廖嫌拿出刀後才掏錢，而廖姓死者晚間9時返家，見狀便開始對兒子唸唸有詞，廖嫌竟揮刀砍向父母，將父親砍到失去行為能力後，再亂刀砍死母親，並於逃亡45小時後在19日晚間落網，遭檢方聲請羈押獲准。

而2名死者在相驗時，檢警初判廖姓死者身中24刀，許姓死者則是13刀，全案於22日解剖，發現廖姓死者身中26刀，許姓死者則是身中43刀，廖嫌共砍出69刀弒親，手段極其殘忍，法醫初判2人死因為出血性休克，家屬則對此沒有異議。

