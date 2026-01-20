逆子弒親遭羈押！蘆洲啃老男討錢起殺機 法院裁定禁見

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

新北市蘆洲區蔥油餅夫妻逆倫弒親血案。36歲廖姓男子疑因不滿父母每月僅提供 5,000 元零用錢，17日晚間在與雙親爆發衝突後持開山刀行兇，造成父母雙亡。廖男犯案後逃亡 45 小時，最終在新莊落網。檢方認定其涉犯殺害直系血親重罪，向法院聲請羈押，新北地院審理後裁定羈押禁見。

36歲廖姓男子弒親血案，新北地院審理後裁定羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

死者為在地經營蔥油餅生意多年的夫妻。法院指出，經訊問並審酌檢方提出的相關事證，認為廖男涉嫌觸犯刑法第 272 條「殺害直系血親尊親屬罪」，犯罪嫌疑重大，且屬最輕本刑 5 年以上有期徒刑之重罪；另考量其有逃亡、勾串滅證之虞，認有羈押必要，裁定禁止接見通信。

警方調查，案發於17日晚間，廖男先持刀威脅母親索討金錢，父親返家後雙方再度爆發激烈口角，廖男隨即持開山刀行兇。鑑識初步檢視，兩名死者頭部刀傷集中，現場血跡斑斑，行兇手段相當兇殘。廖男犯案後逃往新莊一帶躲藏，期間未使用手機或證件，僅靠現金維生，警方於 19 日將其逮捕到案。

檢警指出，廖男到案後情緒冷靜，對弒親過程描述平淡，未見悔意，且供述內容與現場鑑識結果仍有出入，增加滅證與再犯疑慮。法官審酌其行為對社會治安造成重大衝擊，裁定羈押禁見，全案後續仍待解剖結果出爐，並由檢方進一步釐清犯案動機與經過。

