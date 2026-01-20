逆子朝父母頭狂砍！親友怒拍警車窗罵：垃圾

死者親友氣憤，敲打偵防車車窗。（圖／東森新聞）





新北市蘆洲一名36歲獨子，拿網購的52公分開山刀砍殺父母。他自稱是不滿父母親從今年開始斷金源，要他出去工作，加上從小被打罵到大，才會預謀犯案。但死者親友痛斥，表示死者對獨子相當寵愛，每個月都給4萬元零用錢，甚至氣到在獨子被移送時，拍打偵防車窗，大聲飆罵。

啃老逆子砍殺父母，被移送法辦，看到記者在拍，車內他低頭遮臉，車外親友氣炸。死者親友：「下來啦！你老爸老媽養你，這樣對嗎？下來啦，垃圾！」

死者親友氣憤，敲打偵防車車窗，大聲飆罵，要替死者討公道，無法接受嫌犯的動手原因。

廣告 廣告

嫌犯犯案前兩週，就已經上網買好兇刀藏在家裡，隨時動手預謀犯案。而他落網之後坦承，就是不滿父母管教太嚴，還被斷金援。

死者親友透露，夫妻倆近40歲才生下獨子，對嫌犯十分疼愛，靠著賣蔥油餅，每個月提供金援，一個月大約給出4萬元。但嫌犯說，是因為今年父母不再給錢，要他工作，還「從小打罵到大」忍很久。

17日下午，父母擺攤回來後，他向媽媽討5000元爆發口角，供稱當時就想動手。晚上9點，爸爸從宮廟回家，再次起衝突，這回拿出預藏的開山刀攻擊，始終堅稱是先殺爸爸。

法醫高大成：「在現場研判，當然是他媽媽的血比較乾，所以他媽媽是先流血，不一定是先死，但一定是先流血。他爸爸是後面才殺的，有可能是為了兩個原因，一個是為了逃避刑責，第二就是他殺昏了頭，明明殺一個應該要跑了，你為什麼要等到另一個回來，就是要再殺。」

36歲幾乎沒有工作經驗，經濟來源全靠父母，沉溺手機、電腦遊戲，甚至犯案後清洗刀械，帶著平板和筆電逃亡，先到三重丟棄兇刀與機車，再搭計程車到新莊，在體育園區狂繞，每天步行3萬步躲藏。落網時，血衣還穿在外套裡，身上只剩下587元現金。

記者vs.殺害父母嫌犯：「為什麼會這樣殺害他們呢？」

父母靠著每張25元的蔥油餅，辛苦把兒子拉拔長大，卻慘死在獨子刀下。家屬親友發聲明表示，並未發起任何募款活動，同時對此感到痛心，無法接受。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／啃老逆子廖聰賢冷血弒雙親 檢方複訊後聲請羈押禁見

感覺活在自己世界！弒親逆子廖聰賢描述犯案過程超平靜

啃老兒為何逃到新莊？ 廖聰賢：只想離開蘆洲

