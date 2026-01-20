逆子殺親「穿血衣」逃45小時 繞體育園區「日走3萬步」

嫌犯一天走了約3萬步，甚至闖進體育園區景觀台睡覺。（圖／東森新聞）





新北市蘆洲雙屍命案，36歲獨子狠心砍殺父母，逃亡45個小時後在新莊落網。被逮時他情緒冷靜，血衣還藏在外套裡。他坦承，不滿今年開始被父母斷絕金援、要求外出工作，年初就上網購買52公分長的開山刀，17日疑似再次討不到錢，預謀犯案，對父母痛下殺手。

36歲逆子殺害父母後徒步逃亡，以新莊體育園區為中心，在周邊小巷來回穿梭。當時背著行囊、腳步輕鬆，白天才走過的路，10小時後又再次出現，但已換上外套變裝。一天走了約3萬步，甚至闖進體育園區景觀台睡覺，最後在巷弄中落網。

員警：「不要動、不要動，趴下、趴下。」

逃亡45個小時後，嫌犯見到員警不再躲避，當場坦承犯案。沾滿父母血跡的衣服，仍穿在外套裡。警方搜查背包，發現美工刀、螺絲起子，以及一套乾淨換洗衣物。他手機關機隨身攜帶，身上僅剩現金587元。

嫌犯在犯案前兩周，就已上網買好凶刀藏在家中，隨時準備動手，屬於預謀犯案。落網後坦承，是不滿父母管教太嚴，還被斷金援。36歲嫌犯沒有固定工作，生活金援全靠父母賣蔥油餅維持。今年開始父母要求他外出找工作，不再給錢，卻因此埋下殺機。

17日晚上9時，他疑似再次向母親要錢未果，隨即持52公分長的開山刀行凶，半小時後清洗凶刀、帶上行囊，騎機車前往三重，將凶刀放在車廂內棄車，接著在路邊攔計程車前往新莊體育園區，漫無目的行走，甚至在同一條巷弄重複走了5遍。

蘆洲分局副分局長鄭志忠表示，嫌犯逃逸期間，未前往特定地點，未發現有人接應或提供藏匿處所，也沒有尋求他人協助。

逃跑時他原本帶著約1千元現金，扣除搭計程車的200元和飲食開銷後所剩無幾。只因不滿被管教，甚至自稱「忍很久了」，狠心奪走一手拉拔他長大的父母性命，言行與表情中，看不出任何悔意。

