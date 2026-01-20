逆子砍殺父母！蘆洲蔥油餅老夫妻命案 家屬聲明：絕無募款或要求捐款

記者林盈君／新北報導

本月17日，新北市蘆洲發生人倫命案，36歲廖姓男子持刀殺害父母，震驚社會各界，引發輿論爭議，而犯案者廖男，已於19日晚間被警方逮捕到案，目前案件持續釐清中。不過卻有詐騙集團趁此機會，利用命案趁機假募款真詐財，對此，受害者家屬也發布聲明強調，絕對沒有發起任何形式的募款，提醒民眾切勿上當。

新北市蘆洲發生人倫命案，36歲廖姓男子持刀殺害父母。（圖／翻攝畫面）

【家屬聲明全文】：

感謝社會各界對蘆洲命案的關心與關愛。針對近日各界詢問捐款事宜，家屬在此鄭重聲明：目前我們並無對外發起任何形式的募款活動或捐款帳戶。近日，若有接獲以 [蘆洲蔥油餅老夫妻命案] 或家屬名義要求匯款、捐助之訊息，皆為不實詐騙。家屬目前只希望安靜處理後續事宜，懇請大眾尊重隱私，切勿轉發未經證實的募款資訊，以免愛心被有心人士利用。

