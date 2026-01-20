逆子稱管教嚴、零用錢少才弒親！死者家屬打臉：每月至少拿4萬
逆子殺雙親震驚社會，廖姓嫌犯落網辯稱，平時父母管教嚴，又嫌每個月5000元的零用錢太少，和父母大吵一架後痛下殺手。不過，死者姪子出面駁斥，表示零用錢根本不是每月5000元，而是好幾萬元，並透露嫌犯其實備受父母寵愛。
廖嫌落網後被警方移送新北地檢署。圖／台視新聞
36歲廖姓兇嫌是家中獨生子，平時遊手好閒在家啃老，落網後辯稱是爸媽管教太嚴，嫌每個月5千元零用錢太少，一氣之下才持開山刀，瘋砍雙親37刀。
死者姪子駁斥兇嫌的說法，表示他零用錢一個月根本不只5千，指出嫌犯從20多歲開始，就不斷向父母伸手要錢，一伸手就要好幾千，每個月至少拿了3、4萬元。死者姪子說，廖姓兇嫌是這對夫婦40歲時好不容易才向神明求來的孩子，因此對他百般溺愛，沒想到最後竟釀成悲劇。
死者姪子駁斥廖嫌說法，稱他被父母百般寵愛、每月還拿3、4萬元。圖／台視新聞
而近日有民眾接獲以蘆洲命案名義發起的募款活動，死者家屬發聲明強調，絕對沒有發起任何形式的募款，提醒民眾不要受騙上當。
死者家屬澄清並無發起任何捐款活動。圖／台視新聞
※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助
※犯罪行為，請勿模仿
新北／蔡長育、林昭賢 責任編輯／陳俊宇
