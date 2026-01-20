逆子討5千遭拒揮37刀「剁豬肉」殺雙親！偵訊「異常冷靜法官收押

社會中心／新北報導

廖聰賢殺父弒母，檢察官複訊後聲請羈押獲准。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區發生駭人聽聞的弒親案。男子廖聰賢（36歲）疑因不滿每月僅有5千元零用錢，竟持開山刀狂砍雙親37刀致死，傷勢慘狀被形容如「剁豬肉」。廖男逃亡45小時落網，偵訊時竟異常冷靜、毫無悔意，描述殺人過程語氣平淡。法院認定其涉犯重罪且有逃亡滅證之虞，裁定羈押禁見。

檢警調查，廖聰賢長期無業，僅靠父母資助生活。案發於17日晚間，廖男先持刀威脅母親討錢，父親返家後見狀雙方爆發激烈口角，廖男竟情緒失控，手持銳利的開山刀朝年邁雙親瘋狂揮砍。鑑識人員勘驗現場時，不禁倒抽一口氣，發現廖父、廖母身上的37處刀傷高度集中在頭部，傷口深可見骨，現場血跡斑斑，鑑識人員形容其行兇手法兇殘至極，簡直就像在「剁豬肉」，完全是要置親生父母於死地。

犯案後，廖聰賢展開長達45小時的逃亡，期間他不使用手機、不刷證件，僅靠現金在新莊一帶躲藏，試圖製造斷點，最終仍遭警方鎖定逮捕。然而，最讓辦案人員感到不寒而慄的，是廖男落網後的態度。據了解，廖男在偵訊過程中表現得「異常冷靜」，面對弒親指控，他語氣平淡的描述行兇細節，彷彿在訴說別人的故事，眼中看不出一絲驚恐或後悔，冷血程度令警方都感到詫異。

由於廖男供述內容與現場鑑識結果仍有出入，檢方認為他有避重就輕、試圖滅證的可能。新北地院審理後，考量廖男涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪，為最輕本刑5年以上之重罪，加上其手段兇殘、對社會治安危害重大，且有逃亡事實，因此裁定予以羈押並禁止接見通信，全案將待解剖報告出爐後進一步釐清。

