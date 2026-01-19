逆子開山刀弒親奪走2命！刀刀見骨 傷勢驚曝生前曾抵抗仍不抵殘殺

新北市蘆洲區發生夫妻凶殺命案，警方研判兩人的獨子涉案，獨子案發生離開住處。做案兇刀是開山刀。讀者提供



新北市蘆洲區驚傳夫妻雙亡凶殺命案，涉案的兇嫌初判是死者的兒子，是家中獨生子，死者也就是丈夫廖男，傷勢在後腦、左手、左手肘10餘刀；妻子許姓女死者，傷勢集中在背部、後腦、左右手10餘刀，夫妻兩人傷勢均刀傷深見骨，研判有致命意圖，且從手部的刀傷研判，兩人生前曾有反抗。初判凶器是開山刀。

死者夫妻檔廖男(67歲)與許女(75歲)，兩人被發現時倒臥客廳，地面有大量血跡，檢警初步檢視兩名死者均身中十多處刀傷。

死者夫妻每周日都會到許女的妹妹家喝茶，18日周日未發現夫妻兩人身影， 女死者妹妹曾在當天早上10點撥打電話聯繫，但連繫不上。接著，男死者的表妹陳女，也因為聯絡不上，到現場打電話聽到手機響，無人接聽，通知鎖匠破門。

調查指出，死者夫妻賣蔥油餅維生，陳屍的凶宅是租屋，每月租金1萬元。被警方鎖定的兇嫌是夫妻兩人的獨子，目前失蹤。

