逆子開山刀弒雙親 新北地檢聲押禁見

蘆洲逆子送新北檢。李政龍攝



36歲的廖姓男子，疑不滿零用錢少、父母管教嚴，竟持開山刀砍殺雙親致死，新北地檢署調查後認為廖男涉犯《刑法》第271條第1項、第272條之殺害直系血親尊親屬罪嫌之重罪，且已有逃亡、滅證之事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

據了解，廖男長期無業且沉迷電玩，平日遊手好閒，與父母多有爭執，1月17日晚間，廖男持刀對父母痛下殺手。犯案後，他騎乘機車逃往三重市區，將兇器丟棄於機車置物箱內，隨後搭乘計程車至新莊區，漫無目的地閒晃。

蘆洲警分局接獲報案後，立即與新北市刑大鷹眼隊、外勤小隊及新莊分局成立聯合專案小組，並報請新北地檢署指揮偵辦。警方調閱數百支監視器畫面，追蹤嫌犯逃逸路線，最終於19日晚間約6時許，在新莊巷弄內發現廖男蹤跡。專案小組當場上前盤查，並喝令其趴下，廖男全程配合，隨即被警方上銬逮捕。

廖男到案後坦承犯行，供稱因父母自幼對其管教嚴厲且經常打罵，加之經濟需求未獲滿足，長期積怨終釀悲劇。警方訪查鄰居時，也得知廖男曾多次向父母索討金錢，但是否涉及其他財務問題仍需進一步調查釐清。

