逆子開山刀猛劈雙親近40刀滿地血難採證 檢警曝：老夫妻全身血幾流乾

記者莊淇鈞／新北報導

蘆洲兇殺命案，警方在凶嫌機車內起獲開山刀。（圖／翻攝畫面）

蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，1對賣蔥油餅的67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦的老夫妻，分別身中10多刀明顯死亡，據初步了解，有鄰居在案發時有聽到爭執和尖叫聲，而這對老夫妻的36歲獨生子涉有重嫌，疑似跟這對老夫婦要不到錢，才拿開山刀猛劈殺死雙親後逃逸。警到場時，這對夫妻倒臥的客廳內幾乎都是血，鑑識人員採證時幾乎無處站立，研判這對慘死的夫婦被劈砍後大量失血，體內血液幾乎流光。

廣告 廣告

兇案發生處外已被拉起封鎖線。（圖/翻攝畫面）

據了解，因家人多次聯繫不上廖翁與許婦這對老夫妻，因此昨天中午12時許前往2人住處並撥打電話，但屋內有手機鈴聲響，但卻無人接聽，驚覺有異立即報警求助，警方會同鎖匠開門後，發現廖翁與妻子許婦2人均身中10多刀倒臥在客廳，且地面上有大片血跡，已經明顯死亡。

檢警當時初步相驗後發現，廖翁的後腦、左手、左手肘有至少24處刀傷，其中雙手中刀，明顯有抵抗、搏鬥跡象，許婦則是後腦、背部、左右手有至少13處刀傷，2人共被劈砍近40刀，砍劈處幾乎刀刀見骨，明顯有抵抗、搏鬥跡象，鑑識人員採證時，也因現場滿地血，幾乎沒有可以站立的地方，可見2名死者體內血液幾乎流光。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

親眼見老夫婦身中10多刀倒臥血泊慘死 里長痛斥沒人性

蘆洲驚悚雙屍命案！逆子行兇砍死雙親 老父最後身影曝光

蘆洲逆子弒親釀雙屍血案！疑索錢不成開山刀猛劈父母 逃逸畫面驚悚曝光

蘆洲夫妻各身中10多刀慘死 逆子疑涉案警追緝中

