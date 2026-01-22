逆子37刀狠殺雙親！廢死聯盟轟「終身監禁不得假釋」操弄情緒 網灌爆：乾脆唯一緩刑

廖聰賢弒親後以新莊體育館周邊為藏匿據點，最後仍被警方逮捕歸案。圖／呂健豪攝

台灣社會近期不平靜，去年底張文在北捷犯下無差別攻擊事件，最後共釀4死11傷；日前新北蘆洲又發生一起啃老逆子37刀弒親的殘忍案件。在民眾人心惶惶之際，廢死聯盟在臉書發文痛批「終身監禁不得假釋」是在操弄情緒，更直言是「製造另一種死刑」，貼文一出隨即遭到大批網友留言灌爆。

廢死聯盟：終身監禁是平行時空的「幻想」

廢死聯盟21日在臉書發文表示，「終身監禁不得假釋」通常是沒有死刑的國家所採取的替代方案，但台灣至今尚未廢除死刑，為何突然要有這一波討論與戰場？

國民黨、民眾黨立委及行政院在2025年時，相繼提出「終身監禁不得假釋」版本，廢死聯盟認為，台灣在2006年才修正刑法，將無期徒刑申請假釋門檻提高至25年，且修法至今尚無收容人符合此條件。廢死聯盟批評，目前的討論與擔憂完全是奠基在「尚未發生的平行時空下所產生的幻想」，更直指此舉會造成監所超收、管理員崩潰，甚至是壓縮到其他自由刑收容人的教化與矯正資源。

蘆洲一對廖氏夫妻慘遭獨子殺害。圖／翻攝自Google Maps

網友怒火：連砍死雙親也袒？乾脆唯一緩刑算了

由於接連發生重大命案，廢死聯盟的PO文立刻引起不少網友怒火，紛紛在底下留言砲轟「只會操弄人民的情緒，真是好可恥」、「你們跟那些殺人犯沒有太大的分別。你們應該要算是共犯」、「只會出一張嘴，如果這麼有愛，把這些死刑犯當祖公迎回家伺候」、「美國多的是終身監禁不准假釋，你們才在操弄情緒，在重大議題中灌輸錯誤觀念」、「加害者有人權，請問被害者的人權呢？」、「加害人談人權，受害者就白癡該死？」、「連砍死自己雙親的人你們也坦？要不要帶回去自己養？」、「死刑你們也不行，無期徒刑你們又要算成本」、「廢死聯盟實質上是加害者聯盟」、「笑死，乾脆六法全書唯一緩刑算了」、「當你們成為被害者家屬時，再來講那些屁話」、「廢死聯盟只一味保障、袒護犯罪加害者，無辜受害者及其家屬的人權你們就全然不在意嗎？」、「你們憑甚麼慷受害家屬之慨？來完成你們的理想？」、「廢死聯盟的存在就是一種變相鼓勵犯罪，反正殺人不會判死」。



