逆子37刀砍死雙親 逃2天落網

新北蘆洲雙屍命案，廖姓男子（中）涉嫌亂刀砍死年邁雙親後逃逸，19日晚間遭警方逮捕。（張鎧乙攝）

67歲廖姓男子與75歲許姓妻子17日在新北市蘆洲區租屋處，慘遭36歲獨子廖聰賢殺害，廖父身中24刀、許母遭砍13刀，兩人倒臥血泊慘死，警方到場時屋內布滿血漬，連行走空間都沒有，怵目驚心。廖逃亡2天後，昨傍晚在新莊區落網，神情恍惚。據了解，他初步稱因不滿父母長期管教嚴厲才犯案，今（20）日警詢後將依殺害直系血親尊親屬罪嫌送辦。

廖父與妻子在三重經營蔥油餅攤車，與兒子同住蘆洲區某公寓租屋處30餘年。廖父的表妹18日致電未果，到租屋處外撥打手機後發現屋內傳出手機鈴聲，卻無人應門，擔心發生不測報警。

員警趕抵後，找鎖匠破門進入，赫見客廳血跡斑斑，廖父與妻子倒臥地上，明顯死亡。地面、牆面布滿血漬，鑑識人員連要移動都困難。警方初步勘查並相驗發現，廖父全身中24刀，傷勢集中後腦、軀幹與四肢，手部留有明顯防禦性刀傷，研判曾激烈抵抗；廖母則遭砍13刀，背部、頭部與雙手多處中刀，部分深可見骨，顯示凶手殺紅眼。

警方調閱監視器發現，案發17日晚間9時許，有鄰居曾聽見屋內傳出爭吵與哀號聲；晚間9時7分，廖父自外返家，約9時31分，廖聰賢騎機車離開住處失聯。警方事後在三重區尋獲遭廖棄置的機車，並於車廂內查獲1把開山刀，疑為作案凶刀。

現場初步查無毒品，屋內財物未見短少。為釐清砍殺第一現場、是否清洗刀具滅證，檢警拆卸浴室洗手槽、地漏，垃圾桶內衛生紙也帶回查驗。相驗結束後，家屬於現場招魂，氣氛哀戚。

廖聰賢犯案後騎機車逃逸，將機車棄置三重，再轉乘計程車往新莊體育園區一帶，徒步躲藏，夜間睡在工地內，刻意避開警方追緝。警方19日晚間6時16分，在新莊區新泰路216巷內逮捕廖，搜出美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗、1000多元現金及隨身衣物。

廖落網後初步承認犯案，辯稱因父母長期管教嚴厲，心生不滿，才痛下殺手。據悉，廖17日晚間向父母伸手要5000元零用金未果，用預備好的開山刀先對父親下手，再向行動不便的母親行凶，確切動機、殺人過程仍待今天正式警詢釐清。

據查，廖民國104年曾因持有三級毒品遭裁罰，沒其他暴力犯罪素行。新北市社會局表示，廖家無家暴通報紀錄，也未列入脆弱家庭。