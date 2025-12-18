逆孫當街打失智阿嬤！安全帽狠砸頭全被拍 伸港夜晚驚魂引爆眾怒

逆孫當街暴走向失智阿嬤討錢遭拒，竟抓髮戴安全帽狂撞頭部。（圖 ／翻攝畫面）

彰化縣伸港鄉17日發生一起令人髮指的逆倫暴力事件，1名年僅 26 歲、長期無業的男子，竟因向自己 75 歲、患有失智症的阿嬤討錢未果，當街情緒失控施暴，不僅拉扯老人家頭髮，還拿安全帽狠砸阿嬤頭部，導致阿嬤當場倒地，畫面曝光後引發社會強烈憤怒。

事件發生於晚間 7 點多，當時阿嬤獨自步行在街道上，該名孫子騎機車一路尾隨，見到阿嬤後再次伸手索討金錢，阿嬤表示身上沒有錢，未料孫子隨即暴怒，先以手拍打阿嬤，接著用力猛扯她的頭髮，行徑相當粗暴。更令人震驚的是，男子竟直接戴上安全帽，朝阿嬤頭部多次撞擊，完全不顧對方年邁體弱。

瘦弱的阿嬤在連番攻擊下失去平衡，重重跌坐在地，一度無力起身，只能在地上掙扎許久，畫面令人鼻酸。整起施暴過程被監視器及路過民眾拍下，現場也有1名「正義哥」上前喝止並報警，然而施暴的孫子卻在警方到場前騎車逃離現場。

影片隨後被上傳至地方臉書社團「伸港小鎮」，短時間內引爆網友怒火，大批民眾留言痛罵「簡直不是人」、「連自己阿嬤都打」、「畜生行徑天理難容」，也有人呼籲司法單位嚴懲不貸，避免類似悲劇再度發生，警方調查指出，受害阿嬤患有失智症，無法清楚陳述案情，所幸身上暫無明顯外傷，目前已通知其兒子協助處理後續。警方將依涉嫌傷害直系尊親屬未遂及違反《家庭暴力防治法》方向偵辦。

彰化縣政府社會處也表示，已啟動社工介入與關懷機制，將評估阿嬤後續照顧與人身安全狀況，並與警政單位密切合作，強化對弱勢長者的保護，避免家庭暴力再次發生。此案也再度敲響警鐘，社會安全網與家庭支持系統，仍有迫切補強的必要。

