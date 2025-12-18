逆孫要不到錢！竟當街暴打阿嬤 畫面曝光引怒火：畜生

彰化逆孫拉扯阿嬤的頭髮。取自臉書社團伸港小鎮



彰化縣伸港鄉17日晚間發生一起令人髮指的家暴事件！一名26歲的失業男子，長期向70多歲阿嬤伸手要錢，這回因要錢未果，當街拉扯阿嬤頭髮，更以安全帽狠砸阿嬤頭部，導致阿嬤當場倒地。施暴過程被監視器拍下，且上傳臉書社群，畫面曝光後，網友大罵「畜生！」轄區和美警分局也介入調查。

畫面顯示，逆孫先以拳頭毆打阿嬤的頭，阿嬤嚇到雙手保護頭部，豈料，逆孫又拉扯阿嬤的頭髮，以戴著安全的頭部，多次撞擊阿嬤頭部。瘦弱的阿嬤整個人失去重心，跌倒在地。逆孫則是騎車揚長而去。

廣告 廣告

畫面在臉書社團「伸港小鎮」曝光後，網友氣炸怒罵「畜生」、「報警」、「簡直喪盡天良」、「怎麼可以這樣對待老人家」、「抓去關」。

和美警分局伸港分駐所則留言：「本所已了解該案案情及相關涉案人員，並進行相關處置，感謝各位鄉親的關心。」調查指出，男子約26歲，被害人是他的親阿嬤，年約75歲患有失智症，男子經常向阿嬤要錢，昨晚再次要錢遭拒，竟當街對阿嬤施暴。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜