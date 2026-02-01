逆撞夫妻還痛毆.正義路人也遭打 拉扯壓制惡騎士

高雄市 / 綜合報導

高雄楠梓區發生一起暴力事件，一名馬姓男子行經一處路段時，因逆向撞上一對騎車雙載的夫妻，雙方發生口角，沒想到，馬姓男子居然出手毆打對方，對方妻子勸架也遭波及，還好一名21歲簡姓男子路過上前勸阻，與馬姓男子拉扯後將他壓制在地，等員警到場後將馬姓男子依傷害現行犯逮捕送辦。

戴安全帽的男子朝一位阿伯頭部狂毆，阿伯被打得快招架不住，旁邊的太太要阻擋也被波及，遭毆林姓阿伯說：「救人喔，救人喔。」阿伯大喊救命，一名騎士路過上前勸阻，也被對方拿安全帽K，對方發生拉扯，接著打人男子被男騎士壓制在地，不久警消人員獲報陸續趕到。

轄區警方說：「你眼睛有在動，聽我們說，我是警察。」員警接手控制男子，一旁被打的阿伯，已經滿是傷，相當氣憤喊提告。遭毆林姓阿伯VS.警方說：「我死都會找他討命啦(知道啦)。」原來打人55歲馬姓男子，騎車逆向撞到，載著太太的70歲林姓阿伯雙方起了口角，馬姓男子接著就動粗。

見義勇為簡姓男大生說：「老先生整個臉都是血，就是很慘，上前跟她(阿伯老婆)說我有報警，然後，叫他(打人男子)冷靜不要亂來。」他就是當時路過，見義勇為的21歲簡姓男大生，自己也因為勸架被打傷，見義勇為簡姓男大生說：「他們的呼救聲就是太大了，我是覺得再不上去，我是覺得，再不上去我會對不起自己，我會覺得，有點對不起自己。」

事件發生在1月30日下午4點多，高雄楠梓區惠民捷道，往楠梓新路方向，民眾說：「我若遇到這種，我覺得，我應該會假裝自己很忙，我覺得好恐怖喔。」而這次打人的馬姓男子，與人發生衝突已經不是第一次，去(114)年10月16日下午1點多，他騎單車在楠梓區，楠泰街興楠路上，也跟人發生行車糾紛。

當事馬姓男子VS.民眾說：「手裡玩不行嗎(這樣叫玩嗎，你確定這樣叫玩)，對啊，在玩啊。」當下他拿著磚頭叫囂，沒想到3個多月後，他又對人暴力相向，高雄楠梓分局楠梓派出所副所長徐晨剛說：「員警到場依傷害罪現行犯將馬男當場逮捕。」被打的林姓阿伯臉部挫傷，太太腰部挫傷，好心的勸架簡姓男子，臉部及肢體多處傷，馬姓男子後續被依，傷害罪現行犯逮捕送辦。

