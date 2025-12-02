逆時針奪四獎成焦點 可若夫董事長馬淑娟示警：市面疑現山寨水貨務必認明正貨

▲馬淑娟董事長呼籲民眾選擇療程切勿被低價所吸引。

【記者 陳姿穎／台北 報導】台灣首場大型醫美頒獎典禮「蘋果愛美獎」於11月27日圓滿落幕，現場星光熠熠，也匯聚醫美產業各領域的優秀品牌與專家。由可若夫生技代理的 PROFHILO 逆時針表現亮眼，一舉拿下「愛美人氣獎」、「年度廣告眼球獎」、「年度膠原新生最佳品牌獎」以及「年度最爆紅逆齡療程獎」四大殊榮，董事長馬淑娟（娜娜總裁）表示，感謝大家對PROFHILO逆時針的喜愛，市面上疑似出現山寨與水貨，恐危害療程安全，呼籲民眾施打前務必落實3確認+1掃描，也希望民眾可以把盒子帶回，防止外盒重複使用外，以利後續安心查證。

▲PROFHILO逆時針獲四獎，可若夫生技董事長呼籲認明正貨。

再生醫學近年在醫美領域逐漸崛起，民眾對醫美療程的要求從過去的「追效果」逐漸轉為「重安全、重可信賴」。當今審美趨勢也從模仿明星外貌，轉為希望「回到更年輕的自己」。此外，馬淑娟董事長觀察到，不同世代與族群的需求，其中，近年男性醫美近幾年快速成長，男性越來越注重自己的外貌，因為年齡逐漸鬆垮，想要回到年輕時的樣貌。PROFHILO逆時針不改變臉型，悄悄帶來轉變的自然魅力，正好符合這類需求。

▲審美從過去模仿明星逐漸轉為回到自己年輕健康的狀態。

馬淑娟董事長強調，民眾在接受PROFHILO逆時針前，務必要對PROFHILO逆時針進行「3確認+1掃描」：第一，確認產品外盒的「正面」是否有中文名稱璞菲洛且為「台灣獨家彩色雷射標籤」，背後是否有「台灣衛福部核定的」中文內容，第二，確認外盒開口的邊緣上，是否有防撕標籤，且貼紙未有拆過痕跡，第三，外盒側邊或上方是否有可刮開的防偽標籤QR CDDE，最後掃描刮開的防偽標籤QR CDDE，確認產品與診所資訊是否符合以及此QR CDDE掃描次數顯示為1。同時呼籲民眾當次療程結束後，可以把外盒帶回，防止外盒被重複使用，同時保留驗證依據、確保安心的重要一步，才能放心逆轉回最美時刻！（照片記者陳姿穎翻攝）