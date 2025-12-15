逆時針熱銷全台 馬淑娟揭曾馨瑩接任品牌形象大使關鍵：因為公益與初心

▲PROFHILO 逆時針上市四個月即熱銷，一度面臨缺貨。

【記者 陳姿穎／台北 報導】肌膚鬆弛向來是熟齡求美者面臨的主要課題，其中「彈性」更被視為維持緊緻狀態的核心要素。由曾馨瑩擔任品牌形象大使的 PROFHILO逆時針於今年七月正式在台上市，短短四個月便創下熱銷、甚至一度缺貨的市場反應。台灣代理商可若夫生技董事長馬淑娟（娜娜總裁）表示，希望PROFHILO逆時針的上市，能讓消費者多一種安心且具認證的選擇。

在琳瑯滿目的醫美療程中，各療程皆有其適用範圍與特色。馬淑娟董事長觀察到，台灣市場在「肌膚彈力再生」的療程選擇上相對不足。她在國際醫療展上接觸到由瑞士 IBSA 製造，同時可應用於再生醫學領域的PROFHILO逆時針後，便著手引進。歷時三年，產品終於通過台灣衛福部審核，取得合法許可證。由於逆時針的產品屬性在台灣較為新穎，她也認為品牌代言人的選擇必須跳脫既有框架，找到真正認同產品價值的人選。因此在因緣際會下，邀請曾馨瑩以品牌形象大使身分加入品牌行列，更結合公益計畫，希望讓美麗與善意並行。

▲曾馨瑩歷經八個多月了解產品，展現對品牌形象大使角色的重視。

在全球醫美市場快速成長的背景下，「再生醫學」已成為近年備受討論的趨勢。馬淑娟董事長表示，PROFHILO逆時針在國際市場之所以受到高度關注，正因其並非以表面填充為目的，而是著重於更深層的「生物重塑」概念，回歸醫美本質，以科學方式改善膚況。她認為台灣消費者越來越成熟，對產品來源、科學數據與長期安全性的重視遠超過以往，因此希望透過PROFHILO逆時針的正式引進，讓台灣也能與國際市場同步享有更精準、安全、重視肌膚質地改善的醫美選擇。

這項少見的跨界合作歷經八個多月才正式敲定。馬淑娟董事長分享，期間曾馨瑩不僅親自深入了解產品，也研讀團隊所提供的臨床數據與安全資訊，確信其效果與安全性後才點頭答應。最終打動她的關鍵，在於逆時針能協助部分肌膚疾病患者，並能搭配公益活動發揮更深層的社會意義。她重視的並非單純變美，而是產品是否能真正幫助到需要的人。

▲馬淑娟董事長攜手品牌形象大使曾馨瑩，將醫美專業結合公益回饋社會。

如今 PROFHILO逆時針在台市場持續熱銷，但也因國際知名度高，上市已逾十年，海外市場一直存在水貨與仿冒品的問題。馬淑娟董事長提醒，台灣目前僅有可若夫生技取得衛福部核准的正式代理資格，正版包裝具備台灣專屬的「七彩雷射炫光字樣」、防撕標籤及可掃描 QR Code 的防偽貼紙，能協助民眾快速辨識正貨。非從合法通路輸入的產品，無法確保物流儲存條件與內容物真實性，可能影響療程安全。她再次呼籲消費者務必落實「三確認＋一掃描」，療程結束後也可以將外盒帶回家，防止有心人士回收濫用，也可以至PROFHILO逆時針官方網站查詢認證診所，為自身的療程安全與權益把關。（照片業者提供）

PROFHILO逆時針官方網站連結: https://pse.is/8eq4uh