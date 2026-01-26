逆襲之路！台北科技大學擊敗港大 被封「新國辯冠軍」
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
2026年「bilibili 新國辯・國際華語辯論邀請賽」昨晚進行冠軍戰，由台北科技大學對決香港大學。最終北科大以15比0擊敗港大奪冠，隊中四辯洪惇旻也憑穩定發揮獲選決賽最佳辯士。
北科大本屆晉級之路戲劇性十足。小組賽首戰遭遇哈佛大學，以0比8落敗，一度瀕臨淘汰；隨後在關鍵戰以9比0擊敗澳門科技大學，驚險挺進淘汰賽。進入複賽後，北科大先以9比0擊退香港中文大學；半決賽則再遇強敵北京大學，雙方一路拉鋸，北科大以8比7險勝，闖進決賽。
香港大學同樣一路硬仗。半決賽上半區面對此前三戰全勝、且未失票的北京師範大學，港大在攻防轉換與臨場判斷上占到上風，最終以8比6扳倒對手，挺進冠軍戰。
決賽中，台北科技大學以反方立場出戰，論述節奏一致，將「不遺憾」詮釋為直面現實後的自我和解，既是放過自己，也是不再追著他人不放；在理性推演與情感層次之間拿捏得當，最終說服評審團，以15比0拿下勝利，完成從小組賽挫敗到登頂奪冠的翻轉。
