逆襲之路 新芽助學翻轉人生

僑光科技大學行銷與流通管理系四年級學生「吳家豪」(21歲)，從小與媽媽相依為命。家境清寒的他，在國中時期，曾經想要輟學去打工、來分擔家計和媽媽的醫藥費，還好慈濟志工及時發現母子倆困境，一路關懷到現在。除了經濟補助，家豪今年還第7度榮獲新芽獎學金，志工長期陪伴和鼓勵，讓原本悲觀沮喪的家豪，有了樂觀正向的力量。

13歲那年，吳家豪的父母離異，沒多久、媽媽病倒了。

新芽獎學金得主 吳家豪：「很想要幫媽媽去分擔一些家計，我想要去工讀 或者是打工，我甚至不想讀書。」

廣告 廣告

家豪原本打算國中輟學去打工。

新芽獎學金得主 吳家豪：「媽媽就是盡力地阻止我，她說我好好讀書就好了，慈濟一直幫我們分擔一些學費，或者是生活上的問題，媽媽也比較不會那麼累了。」

吳家豪的媽媽：「他(兒子)如果看我身體不舒服的時候，家務那些不用擔心，然後他也會去買菜 自己下廚，滿貼心的小孩。」

「媽媽 晚餐好了。」

慈濟志工 鮑勵君：「母子相依為命，所以不管是媽媽的什麼辛苦病痛，他(吳同學)都會看在心裡面，然後盡量不要讓媽媽操心。」

國三時期，家豪第1次領新芽獎學金。

吳家豪的媽媽：「他(兒子)第一次(新芽獎)的時候，他的(學業)成績，不能夠報學習領域獎，只能報名孝悌獎，爾後他的成績就突飛猛進。」

今年第7度、榮獲新芽獎肯定。

僑光科技大學推廣教育中心主任 李宏安：「家豪剛來大學的時候，其實因為家裡有一些困難的地方，所以思維會比較灰色一點，會鬱卒一點 但是我們老師，其實對他都滿關心的，。」

就讀大四的家豪，如今是全校品學兼優的楷模。

僑光科技大學行流系副教授林淑真：「他(吳同學)已經考(取)了，50幾張(專業)證照了，這個很可怕， 幾乎每一年都考(取)10幾張，他就是想要讓他自己未來就業，能夠更有能力。」

新芽獎學金得主 吳家豪：「我只能用我的努力，來代表說 他們對我的關愛，是值得的 我自己成長起來之後，我也會關愛更多人。」

僑光科技大學學務長蔡源成：「他(吳家豪)充滿樂觀跟自信，這個對他未來職涯發展，甚至對社會的貢獻，這是無可限量的。」

僑光科技大學行流系助理教授 賴品榛：「他(吳同學)一路走來，從負面(情緒)到現在這個樣子，算是我其中一個，非常讓我驕傲的學生，。」

更多 大愛新聞 報導：

早安慈濟情│醫療慈善之愛 從土耳其擴至敘利亞

以軍劃設黃線 返家路恐遙遙無期

