逆襲翻盤！柯瑞領軍勇士末節一波流 大勝魔術 23 分

（記者許皓庭／綜合報導）NBA金州勇士今（23）日於主場迎戰奧蘭多魔術，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）聯手砍下47分的帶領下，於末節打出致命攻勢，最終以120：97輕取對手。此役過後，勇士不僅收下近期二連勝，團隊勝率也成功重返五成大關，展現出近期調整後的穩定戰力，全場更有三名球員得分突破20分。

回顧比賽進程，開賽初期魔術展現強韌鬥志，儘管陣中多名主力因傷缺陣，但班切羅（Paolo Banchero）頻頻衝擊禁區，搭配貝恩（Desmond Bane）的外線火力，讓魔術在首節結束時取得4分領先。反觀勇士開局外線手感冰冷，首節團隊三分球10投僅1中，進攻端一度陷入掙扎。

次節雙方進入拉鋸戰，勇士前鋒巴特勒展現極高的侵略性，無論是單打還是轉換快攻皆有建樹。魔術雖靠著班切羅連續得分一度維持領先，但勇士穆迪（Moses Moody）與巴特勒在該節尾聲接連得分，助隊在半場結束時以58：57微幅反超。此時巴特勒已攻下全場最高16分，柯瑞則受限於手感僅進帳8分。

易籃後，上半場表現沉寂的柯瑞手感逐漸回溫，與角色球員波斯特（Quinten Post）、裴頓二世（Gary Payton II）及波傑姆斯基（Brandin Podziemski）接連在進攻端有所貢獻。末節開局，勇士發動決定性的反撲，在長達三分鐘的時間裡打出16：3的高潮，將領先優勢擴大至雙位數，徹底奠定勝基，魔術則因末節陷入得分荒而無力回天。

數據統計方面，柯瑞全場23投10中，貢獻26分、6助攻，其衝擊內線的能力有效為隊友創造空間；巴特勒挹注21分、3籃板；先發上陣的穆迪穩定發揮，斬獲20分。魔術部分，則以班切羅的21分、12籃板、7助攻全能數據為佳，貝恩同樣有20分的火力輸出。最終勇士以23分之差穩住主場勝果，並將目光轉向後續賽程。

