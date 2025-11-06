逆轉人才流失星美 清大校長專訪登韓媒

▲清華大學以創新制度留攬人才，校長高為元接受韓國《朝鮮日報》專訪，展現台灣高教在國際舞台的影響力。（圖／清華大學提供）

[NOWnews今日新聞] 韓國三大報之一《朝鮮日報》（The Chosun Daily）近日以台灣逆轉人才外流為主題，專訪清華大學校長高為元，報導台灣如何透過政府、大學與企業合作成功留住人才，聚焦高教創新與留才上的經驗。高為元表示，大學在留才策略中扮演主動創新的角色，不僅要嘗試改革薪酬制度，也應該用心打造更具吸引力的工作環境。

清華近年投入超過14億元建構攬才支持系統，設立「傑出人才發展基金」，結合校友捐款、企業支持與政府補助，提供最高500萬元獎勵金給表現優異的教授；並提供附屬幼兒園與托育支持措施，營造平衡研究與家庭需求的工作環境，展現柔性留才思維。

廣告 廣告

高為元在訪談中指出，台灣過去也面臨頂尖研究人員外流的挑戰，許多人才因待遇不佳而前往新加坡或美國就業。如今透過政府與企業的積極參與及大學推動創新的努力下，正逐步逆轉過去嚴重的人才外流。這種協作模式提升了整體環境，也吸引全球科技公司來台設立研發中心並延攬在地學生，顯示台灣的「腦力流失」問題明顯改善，成為全球科技人才匯聚之地。

以清華大學為例，畢業生就業率接近99％，根據校內調查，有7成學生傾向留在國內就業。清華今年4月成立「研究人才資源中心」作為校級跨領域人才樞紐，推出三種博士後研究員激勵制度，包括「指導教授配合型激勵薪資」、「競爭性激勵薪資」與「小型專案計畫」，兼顧薪資彈性與培養獨立主持研究能力。制度推出以來，已有67位博士後研究員獲得補助與研究經費。

清華也長期關注高教發展的挑戰。高為元指出，若缺乏博士級人才，先進技術就無法出現，企業也難以發展，清華將持續透過制度創新與研究支持，打造更完善的研究環境，培育下一代學術與產業人才。

國際評比方面，清華表現持續進步。最新公布的「2026 QS亞洲大學排名」，清華穩居全台第二，較去年上升2名、總排名第37名。清華校務研究中心指出，各項評比指標中，「教職員中博士占比」指標獲得滿分，「學術聲望」與「雇主聲望」也接近滿分，展現國際學界與產業界對清華的高度肯定。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

短影音風暴／短影音刺激多巴胺分泌 清大教授：孩子像吸毒難克制

清大泳池傳溺水！校友突昏迷「漂浮水面」 進ICU搶命中

台灣超強私立大學崛起！清大、成大意外輸它：素質優、畢業薪水高