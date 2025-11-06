逆轉人才流失星美 清大校長專訪登韓媒
[NOWnews今日新聞] 韓國三大報之一《朝鮮日報》（The Chosun Daily）近日以台灣逆轉人才外流為主題，專訪清華大學校長高為元，報導台灣如何透過政府、大學與企業合作成功留住人才，聚焦高教創新與留才上的經驗。高為元表示，大學在留才策略中扮演主動創新的角色，不僅要嘗試改革薪酬制度，也應該用心打造更具吸引力的工作環境。
清華近年投入超過14億元建構攬才支持系統，設立「傑出人才發展基金」，結合校友捐款、企業支持與政府補助，提供最高500萬元獎勵金給表現優異的教授；並提供附屬幼兒園與托育支持措施，營造平衡研究與家庭需求的工作環境，展現柔性留才思維。
高為元在訪談中指出，台灣過去也面臨頂尖研究人員外流的挑戰，許多人才因待遇不佳而前往新加坡或美國就業。如今透過政府與企業的積極參與及大學推動創新的努力下，正逐步逆轉過去嚴重的人才外流。這種協作模式提升了整體環境，也吸引全球科技公司來台設立研發中心並延攬在地學生，顯示台灣的「腦力流失」問題明顯改善，成為全球科技人才匯聚之地。
以清華大學為例，畢業生就業率接近99％，根據校內調查，有7成學生傾向留在國內就業。清華今年4月成立「研究人才資源中心」作為校級跨領域人才樞紐，推出三種博士後研究員激勵制度，包括「指導教授配合型激勵薪資」、「競爭性激勵薪資」與「小型專案計畫」，兼顧薪資彈性與培養獨立主持研究能力。制度推出以來，已有67位博士後研究員獲得補助與研究經費。
清華也長期關注高教發展的挑戰。高為元指出，若缺乏博士級人才，先進技術就無法出現，企業也難以發展，清華將持續透過制度創新與研究支持，打造更完善的研究環境，培育下一代學術與產業人才。
國際評比方面，清華表現持續進步。最新公布的「2026 QS亞洲大學排名」，清華穩居全台第二，較去年上升2名、總排名第37名。清華校務研究中心指出，各項評比指標中，「教職員中博士占比」指標獲得滿分，「學術聲望」與「雇主聲望」也接近滿分，展現國際學界與產業界對清華的高度肯定。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
短影音風暴／短影音刺激多巴胺分泌 清大教授：孩子像吸毒難克制
清大泳池傳溺水！校友突昏迷「漂浮水面」 進ICU搶命中
台灣超強私立大學崛起！清大、成大意外輸它：素質優、畢業薪水高
其他人也在看
建築工年薪破300萬！黃仁勳：這才是AI時代最缺的新貴
黃仁勳不勸你寫程式，而是勸你拿起工具，學當工匠。他點出未來超稀缺人才，年薪上看300萬，而且人力需求每年都得成倍成長，再成倍成長。天下雜誌 ・ 9 小時前
台大兒醫也難招生 募11人來7人
醫院兒科難留人，台大也是如此，欲招11名兒科住院醫師，但首波僅有7人。為避免人力斷層，近期對外招募14名專案主治醫師、值班主治醫師，到昨天也只來3人面試。台大兒醫呼籲，政府儘速成立「國家級兒童健康研究中心」，讓年輕醫師看到希望，願意投入兒科醫療領域。聯合新聞網 ・ 11 小時前
虎航徵培訓機師 報名資格一次看
[NOWnews今日新聞]面對旅運市場的強勁需求，台灣虎航持續優化航網布局，並積極推動機隊汰舊換新，以全面提升市場競爭力。除8日將在高雄舉辦今年的二度客艙組員招募外，今（6）日虎航再宣布將啟動年度培訓...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
能力比你差的人，為何賺得比你多？企業顧問揭「1原因」害你走彎路
你是否會好奇，為什麼能力不如我的人工作比我好？為什麼拿不到面試機會？全球500大企業高級顧問毅冰於《沒你強的人，為何混得比你好？》一書中，分享實用的職場心法，幫助讀者們少走一些彎路，找回自己的「核心天賦」，將力氣集中在真正的目標，成就最好的自己。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 8 小時前
不只要找空服員！台灣虎航再宣布「招募培訓機師」最快明年第二季受訓
面對旅運市場的強勁需求，台灣虎航優化航網布局，推動機隊汰舊換新提升市場競爭力。本週六(8日)將在高雄舉辦今年的二度客艙組員招募外，今(6)日再宣布將啟動年度培訓機師招募。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 3 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 5 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
網紅公開粿粿「驚天大瓜」！大尺度照外流原因曝 網怒檢舉帳號
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌「棒棒堂」王子，隨著風波不斷延燒，網紅玉米泉哥自稱有「獨家爆料」，將會在昨（5日）公布，「第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」沒想到最後公布的消息卻是范姜彥豐被粿粿凹錢，網友們大失所望，甚至檢舉帳號，也讓他又補充：「我是真的有被威脅，這個保證的。」鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
高雄市長選情翻盤？郭正亮看民調：恭喜她
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨內邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名人選，至今仍未明朗；國民黨方面，則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮也特地獻...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
開轟王子道歉聲明荒謬！律師曝他脫罪「唯一解法」：承認當牛郎
粿粿與范姜彥豐結婚三年，婚姻卻驟然破裂，更牽扯出女方出軌王子（邱勝翊），粿粿及王子也陸續認有逾矩行為，但也反咬范姜彥豐曾委託徵信社蒐證並主動提議離婚，還求償1600萬，王子則致歉表示，與范姜彥豐協商離婚金額破局，近日雷丘律師在節目直指王子的第一波道歉聲明太荒謬，若想脫罪，王子只能說自己是牛郎。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前