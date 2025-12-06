逆轉代謝！參與國健署活動 近7成改善至少1項健康指標





【NOW健康 吳思奕／台北報導】代謝症候群是慢性疾病的重要風險因子。國民健康署為鼓勵民眾改善健康，連續2年舉辦獎勵活動，帶動「代謝症候群防治計畫」收案民眾透過飲食與運動改善健康。今（114）年「2025逆轉代謝 健康加值」活動更首度結合數位互動，協助民眾管理健康，成效亮眼。有7成參加者改善至少1項健康指標，並有715人成功逆轉代謝症候群。國民健康署呼籲民眾善用全台3,100多家診所與醫院提供的代謝症候群防治服務，預防慢性疾病發生。



數位互動與獎勵機制結合 715人成功擺脫代謝症候群



三高（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足）中，只要符合3項以上即為代謝症候群。國民健康署已連續2年辦理獎勵活動，激勵民眾積極改善致病危險因子，凡是納入「代謝症候群防治計畫」的民眾就可以參加。只要健康指標有改善，即可獲得抽獎資格。

廣告 廣告



今（114）年共有超過5,000名民眾參加活動，截至9月30日活動結束，7成參賽者至少改善了1項健康指標，近5成成功改善腰圍過粗或降低身體質量指數（BＭI），近4成改善3項（含）以上或降低糖化血色素指標，其中更有715人已成功擺脫代謝症候群風險。國民健康署署長沈靜芬恭喜所有戰勝代謝症候群的民眾，也呼籲大家繼續維持健康的生活習慣，避免代謝症候群再次上身。



今年「2025逆轉代謝 健康加值」活動首次透過LINE社群，藉由數位互動與獎勵機制結合，讓健康促進行為融入日常生活。活動期間，國民健康署每週提供營養及運動資訊、互動小遊戲、宣導影片、心得回饋等多元關卡，參賽者完成任務即可獲得點數，累積點數可角逐500名「健康互動獎」，獎品為近千元的商品卡，吸引近2,000人熱烈參與。



群組任務協助紀錄飲食、持續運動 個案成功逆轉代謝



陳小姐因家族遺傳及飲食習慣長期維持較高的體重，雖曾被醫生提醒健康風險，但她都不以為意，直到健康檢查發現脂肪肝與多項血液數值異常，並被診斷為代謝症候群後，才意識到必須調整生活方式。



在醫師的建議下，陳小姐加入了「代謝症候群防治計畫」，同時也報名「2025逆轉代謝 健康加值」活動。並透過官方LINE群組任務，用照片記錄飲食，每週至少5天進行30分鐘的運動，提醒自己保持健康不能偷懶。目前她的腰圍已減少近10公分，空腹血糖、血脂和血壓都有改善，成功戰勝代謝症候群。陳小姐說，LINE關卡任務很創新，輕鬆玩又能增加健康知識，也覺得有很多夥伴一起努力不孤單，更能持續保持健康習慣。



臺南市廖健良診所是「代謝症候群防治計畫」的合作院所之一。醫師廖健良表示，執行計畫後在比對5項健康指標時，意外發現自己也屬於代謝症候群族群。從而開始審視生活習慣，自忙碌的生活中找出時間固定運動、選擇原型食物、不吃宵夜，同時參加官方LINE群組玩任務，提醒自己持續改善，並邀請病人報名活動一起參與。他進一步說，健康是自己的責任，不論是醫師還是病人，都要為自己的健康把關，臨床人員協助衛教，病人也要積極調整，才能真正改善健康。



全台逾3千家診所提供衛教指導 助民眾遠離代謝症候群



「2025逆轉代謝 健康加值」獎勵活動雖已暫告段落。但國民健康署仍提醒民眾，日常生活中應養成健康飲食、規律運動與定期健檢的良好習慣，一旦被診斷為代謝症候群也不用過於緊張，全台有超過3,100家診所、130家醫院皆可提供飲食、運動、戒菸等衛教指導。迄今已有超過48萬名民眾透過相關服務進行健康管理，成功逆轉代謝症候群，遠離慢性疾病的危害。國民健康署呼籲民眾善用資源，及早遠離代謝症候群的威脅。



▸代謝症候群防治計畫診所查詢

▸代謝症候群學習手冊



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸強化自主醫療決策 健保擴大預立醫療照護諮商給付

▸台灣學童近視問題嚴重 眼科醫師聚焦近視控制關鍵問題