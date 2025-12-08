逆轉再逆轉！宏國票還沒開完、選民耐心已失 這次川普挺的領先近2萬票
編譯張渝萍／綜合報導
中美洲國家宏都拉斯11月30日舉行大選後，總統票開了一周，至今進度仍停留在上周五（12/5）開票88%的進度。在兩候選人票數差距小，每次開票都些微超車對方，在遲遲不能分出勝負的膠著情況下，民眾已越來越不耐煩。
目前領先的兩位候選人均為親台立場，外界推測無論是誰上台，與台復交機率不小；其中美國總統川普力挺的阿斯夫拉領先另一名中間派候選人納斯拉亞，差距不到兩萬票。
川普挺的阿斯夫拉再超車納斯拉亞
路透7日報導，5日下午公布的最新計票結果中，已統計88選票。川普力挺的國家黨（National Party）的阿斯夫拉（Nasry Asfura）以 40.19% 的得票率領先，只比自由黨（Liberal Party）中間派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）多不到兩萬票；納斯拉亞的得票率為 39.49%。
左派執政黨自由重建黨（LIBRE）的蒙卡達（Rixi Moncada）則遠遠落後，得票率為 19.30%。官員表示，約有14%選票出現不一致情況，需要進行審查。
一周都還沒開完票 選民耐心漸失
前兩天周末期間未有任何新結果公布，隨著總統大位懸而未決，選民的耐心也逐漸消磨殆盡。
在宏都拉斯中部小鎮錫瓜特佩克（Siguatepeque）投票的牙醫歐索里奧（Gabriela Osorio）說：「這真的很令人沮喪，開票數字好幾天都沒變動，選舉到現在已經一個星期了，我們還是什麼都不知道。」
首都德古西加巴（Tegucigalpa）以及全國各大城市的街道目前仍算平靜，因為選舉官員一再呼籲民眾耐心等待。但民眾表示，他們選舉機構「國家選舉委員會」（CNE）本來就沒有抱持很高的信任，但現在結果延宕，讓他們更不相信選委會。
先前在首都投票的大學生萊內斯（Josue Lainez）說：「老實說，我不相信選委會。」他無奈地說：「我很想相信這個國家的民主程序，但在內心深處，我總是擔心有舞弊。」
根據獨立選舉觀察員的說法，11月30日當天的投票過程平穩和平。但後續的結果公布卻混亂不堪，多次啟動與暫停的情況加劇了在這場緊繃選戰中的民怨。
選委會成員將開票暫停的原因歸咎於負責計票平台的公司。美洲國家組織（OAS）5日派往宏都拉斯的選舉監察團呼籲應「加速」計票程序。
納斯拉亞批川普介選
然而，對於川普介入這場選舉，不僅選民有疑慮，納斯拉亞也感到不滿：「這對我不利，因為我原本以更大的差距領先。」
納斯拉亞表示，原本他領先阿斯夫拉，但周四（4日）清晨選舉結果網站曾短暫當機，之後他從原先微幅領先9000票，轉為落後阿斯夫拉將近兩萬票。他表示，雖然他手上並沒有選舉舞弊的證據，但他說：「這暗示了某些不應該被改動的演算法被改變了。」
先前川普曾在Truth Social上警告宏都拉斯，稱若阿斯富拉輸掉選舉，「將會有人付出代價！」還在未有證據的情況下聲稱：「宏都拉斯正在試圖改變總統選舉的結果」。
儘管納斯拉亞立場同樣親美，但川普先前曾稱納斯拉亞是「接近共產主義者」。
納斯拉亞批川普特赦毒販前總統
納斯拉亞也批評川普赦免宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）。根據美聯社報導，這名前總統因與毒販合作、協助將古柯鹼運往美國，在今年7月被判刑 45 年，但他已在上周一（12/1）獲釋。川普還為他辯護，稱他被關都是「拜登政府陰謀」，無視葉南德茲的案子在美國歷經多時調查審判的結果。
納斯拉亞說：「我認為他應該在宏都拉斯受到懲罰，」我不知道該關多久，但他應該受罰，而且宏都拉斯的司法系統必須起訴並懲處他。」
川普特赦作法遭批雙標
相較在未有足夠證據的情況下指控委內瑞拉總統馬杜洛與毒梟組織有關，威脅他下台，川普直接特赦同樣涉入運毒案，且被美國司法體系調查定罪的葉南德茲，遭外界質疑雙標。
美國參議院少數黨領袖、紐約州民主黨籍參議員舒默（Chuck Schumer）先前在參議院的演說中表示：「赦免世界上最具規模的毒梟之一，這件事即便對川普來說，也極其惡劣、可恥、且危險。」
舒默說：「讓我們把事實說清楚，川普剛剛赦免的這個人，被判定協助將400噸古柯鹼運往美國，同時川普又在炸毀疑似運毒船隻以阻止毒品進入美國，並讓美國有可能因此與委內瑞拉爆發戰爭。」
