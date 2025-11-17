逆轉惡視力，中西醫合療點亮「靈魂之窗」！快跟著學明目 6 口訣

現代人因過度用眼，加上壓力及環境因素，靈魂之窗常常受到傷害。如何善待你的雙眼，逆轉被偷走的珍貴視力，延長靈魂之窗使用期限？中西醫合療，教你如何逆轉惡視力！

認識常見的 4 個「無聲的視力小偷」

花蓮慈濟醫院眼科部主治醫師吳尚晏表示，常見的「無聲的視力小偷」，包括：白內障、老年性黃斑部退化、糖尿病視網膜病變和青光眼，而這些眼部病變與糖尿病及血糖控制、血管健康息息相關。

白內障：開刀更換人工水晶體

白內障的成因很多，包括年齡因素、高度近視、糖尿病、長期使用類固醇、微波輻射和眼部外傷、遺傳基因等等。除了積極保養預防之外，水晶體開始混濁之後，唯一最有效的解決方式就是開刀更換人工水晶體。

老年性黃斑部病變：及早治療避免失明

老年性黃斑部病變較常發生在 50 歲以上，為老年族群失明的主因，其中，80% 屬於乾性老年性黃斑部病變。老年性黃斑部病變一開始都是乾性，病況通常較為穩定；但病變久了，就有 10〜15% 可能惡化為濕性，使視力快速消退。

吳尚晏提到，患者多數初期無感，但中心視力會慢慢衰退，看東西時可能會發現影像模糊、扭曲變形或固定看見中心黑影，造成難以閱讀、開車、使用手機和辨識人臉，若不及早治療可能導致失明。

要預防老年性黃斑部病變或惡化，攝取抗氧化物維生素 C、E、鋅及胡蘿蔔素，以及葉黃素含量多的綠色蔬菜；使用陽傘、太陽眼鏡或帽子隔絕紫外線傷害；戒菸及減少菸害暴露；減少在 20 公分內使用有大量藍光的 LED 或 3C 產品。

吳尚晏說明，一旦罹患濕性老年性黃斑部病變，治療從 1990 年代前的雷射治療，2000 年代前的光動力療法，發展到現在抗血管新生藥物，以藥物抑制新生血管滲漏，避免視網膜積液導致視力喪失。

糖尿病視網膜病變：血糖控制拯救視力

糖尿病與許多眼疾息息相關，「血糖控制」是避免或延遲視力喪失最重要的關鍵。長期血糖控制不良，造成視網膜病變的危險性愈高。患病 10 年約有 40% 的機率會產生視網膜病變、糖尿病有 15 年以上者則提升 80%，機率相當高。

他進一步說明，其中，因異常血管增生長成疤瘢組織的增殖性視網膜病變，形成視網膜剝離，也有可能變成新生血管性青光眼，會造成嚴重的視力喪失，不可不慎！

吳尚晏說，糖尿病視網膜病變可用雷射治療以消除新生血管，預防眼球內出血，或於玻璃體內注射新生血管抑制劑，以及手術治療。但嚴格控制血糖，預防高血壓、高血脂，定期進行眼底檢查仍是預防視網膜病變最重要的工作。

青光眼：控制眼壓防止視神經損壞

青光眼是多種因素引起，眼壓過高是主要危險因子，將造成視神經損壞。青光眼病程惡化不可回復，越早診斷治療，維持視力的時間越長。若到後期重要功能受損，視野已經相當侷限，屆時再介入治療，甚至會造成不可逆的失明。

青光眼早期無症狀，雖然長者得青光眼機率較高，但人人都可能罹患。青光眼無法治癒，盡量及早治療，可望減低眼壓並延緩疾病進展。研究證實，抽菸可能提高罹患青光眼風險，戒菸並避免過長時間注視手機，是首要之務。

中醫看「眼睛健康」，身體健康是關鍵

花蓮慈濟醫院眼科部針灸科主任林郁甯醫師表示，眼睛是唯一不用切開身體就能看到人體動脈的部位，一個人的身體變化，都會在眼底一覽無遺，眼睛也是最後症狀顯現之處。

眼睛是靈魂之窗，《黃帝內經》說：「五臟六腑之精皆上注於目而為之精」、「目為心之外竅」，眼睛的部位與臟腑作了配對，所以一個人的眼睛反映一個人的健康，林郁甯看診時，只要看到病人眼神亮，都有信心能治癒。

中醫主張「諸脈皆屬於目，目得氣血而能視」，全身的經絡與臟腑緊緊相繫，經絡幾乎都會行經雙眼。經絡以「氣血」運行，「氣」代表能量，有推動、溫煦、防禦和固攝的作用；「血」則代表傳導、營養和滋潤、神志活動的基礎。

跟著中醫師一起學！明目 6 口訣

因此，維持經絡運行，讓身體健康就是「明目」之道。林郁甯建議，可用「一站、二動、三按、四推、五拍和六敷」的口訣，讓大家跟著學會維持身體與眼睛健康。

一「站」：就是讓身體脊椎挺直，每天靠牆站立，先將身體擺正，五臟六腑自然也能歸正運行。

二「動」：則是以「米字」的筆畫順序轉動脖子，也是讓頸椎校正的居家運動。

三「按」：以手或小工具按壓耳垂後頸部的翳風穴、後頸部連接枕骨處的風池穴、眉頭的攢竹穴、雙眉尾的絲竹空穴。

四「推」：多按壓大拇指第一節關節周圍，上有鳳眼、明眼、大骨空穴，都是明眼穴位。

五「拍」：平常用食指關節推動眼眶周圍。

六「敷」：雙手摩擦，熱敷眼部周圍穴位。

林郁甯強調，「目之害者起於微，睛之損者由於漸，欲無其患，防制其微。」任何疾病都是起於微小，五臟六腑，十二經脈，奇經八脈，均與眼睛息息相關，若想要眼睛視力好，首先得要身體好。

兩位醫師都提醒，平常照顧健康也可以從微小開始，循序漸進，也可以逆轉惡勢力，讓靈魂之窗長長久久。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚