逆轉有罪！白狼之子張瑋拒入監逃亡 媳婦王姝茵「戴電子手環」更二審改判1年7月
統促黨主席「白狼」張安樂之子張瑋開設華夏大地旅行社，與妻子王姝茵不實驗資及侵占旅行社1389萬款項，張瑋判1年定讞後落跑，目前通緝中，王姝茵則判緩刑4年確定。不過，王姝茵另涉及違法地下匯兌1000多萬，一審判1年7月，上訴二審改判無罪，但最高法院發回更審後峰迴路轉，高院更一審今駁回上訴，維持1年7月有期徒刑。
台北地檢署起訴認定，張安樂2006年間未設專戶就違法收取209萬元政治獻金，父子倆更私挪華夏大地旅行社逾1389萬元、作假財報，並侵占華夏的團費收入（224萬港幣），張瑋、王姝茵夫婦不但將張安樂當成薪資人頭避稅，旅行社還租用10台發財車供統促黨無償使用3年多，違反《政治獻金法》。檢方另控，張瑋、王姝茵另涉嫌自2015年1月到12月間作兩岸地下匯兌1507萬1055元，匯款進入兩夫婦名下帳戶，夫妻倆賺取差價。
不過，法院判決和檢方見解迥異。
張安樂被起訴業務侵占、《政治獻金法》的部分全部無罪定讞，僅被依《稅捐稽徵法》判8月得易科罰金。
至於張瑋涉案部分，一、二審依業務侵占等罪名判1年、其餘8案分別判處2到4月得易科罰金，地下匯兌案無罪。至於王姝茵涉案部分較為曲折，一審依侵占等罪判她10月得易科罰金，地下匯兌判1年7月，但二審出現轉機，王姝茵涉侵占部分獲緩刑4年，但須提供80小時義務勞務及接受3場法治教育，地下匯兌部分則改判無罪。
最高法院駁回張瑋、王姝茵上訴，張瑋判入監1年定讞，王姝茵獲緩刑確定，僅有王姝茵違反《銀行法》部分，遭最高法院發回更審。而高院更一審見解和一審相同，今天駁回上訴，維持一審1年7月刑度。全案仍可上訴。
而張瑋遭判刑確定後，北檢通知他到案，卻發現他逃匿，檢方已向法院聲請沒入50萬元保證金獲准，並將他發布通緝。而王姝茵則被丈夫牽連，高院更一審為了防逃，裁定王姝茵自9/16戴電子手環監控，還命她必須在每天上午7點、晚上9點用個案手機拍攝臉部傳送到科控中心打卡報到，為期一年。
更多太報報導
【更新】京華城賣地套現30億 中石化董事長陳瑞隆加保150萬元
精舍命案她在場！信眾作證「一問三不知」法官傻眼 檢察官狠嗆這句
挨批光電設備用中國製！聯合再生遭三軍總醫院解約 提告結果出爐
其他人也在看
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
惡劣畫面曝！北捷「白髮阿嬤」持傘猛打2歲女童逼讓位 父心碎怒提告
台北捷運「白髮阿嬤」73歲曾姓婦人，9月時強逼「Fumi阿姨」讓出優先席反被踹飛，引發熱議。如今曾婦又爆出，去（2024）年也因不滿一對父女不讓出捷運博愛座，竟持雨傘打傷2歲女童，女童父親氣得前往警局報案提告，經台北地檢審理，認為曾婦攻擊年幼兒童行為惡劣又無悔意，今（10）日依法將其起訴，當時「白髮阿嬤」對女童施暴的監視器畫面也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吳亦凡「人沒了」死在監獄？消失名單「真實2消息來源」曝光：合理
近日韓團EXO前成員，前大陸頂流男星吳亦凡在2021年捲入多宗強姦指控，隨後被刑事拘留，最終因涉嫌強姦等罪判處13年，近日驚傳疑似「吳亦凡人沒了」在中國監獄死亡，該消息迅速傳遍全球媒體，使人再度將注意力拉回中國監獄體系的黑箱狀態。現在2項消息來源曝光，交叉比對推理後，讓外界再度重新關注吳亦凡案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 14 小時前
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億元敗訴
年屆74歲的宏仁集團總裁王文洋，今（2025）年6月捲入一起包養官司，一名宋姓女子透過孩子外婆提起民事訴訟，要求確認親子關係並求償10億元。台北地方法院審理後認定，提告的女方沒有充分舉證證明王文洋有撫養孩子的事實，判決女方敗訴，可上訴。中天新聞網 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
菸蒂彈到手上！女騎士一句話 56歲男竟持雨傘「猛擊頭部」撕裂傷
新北市永和一名女騎士制止男子亂丟菸蒂，竟遭對方持雨傘狠毆！事發於10號下午4點多放學時段，56歲陳姓男子隨意丟棄菸蒂，還彈到女騎士手上，引起不滿。女騎士欲理論，沒想到換來男子失控持傘猛攻，導致她臉部多處受傷、眼周撕裂，所幸在呼救後，熱心民眾立即上前協助制伏嫌犯，經送醫縫合數針，目前並無大礙。警方已將陳男依傷害罪逮捕法辦。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
【後來呢】女毒蟲害所長殉職逾1年盼和解 家屬怒：仍等不到道歉
2024年9月30日深夜，新北土城分局清水所所長劉宗鑫的父親，接到一通電話後直奔醫院，未料看到的是胸口都塌陷全身傷痕累累的兒子，最後接受白髮人送黑髮人的噩耗。中天新聞網 ・ 1 天前
停白線9天返國「就地變違停」 愛車被拖車主怒
台北市 / 綜合報導 台北市大安區通化夜市旁巷弄，有民眾把車停在自家門口的白線上，出國工作9天回來，卻發現車子不見蹤影，原來是停車的地方被畫成紅線，車子被開單拖吊。由於該車停放時尚未畫紅線，警方主動撤銷罰單，但車主仍質疑交工處沒事先通知。對此交工處回應，畫線時會夾單告知車主，警方看到單子不會開單，研判是拖吊人員沒注意到。白色轎車停在自家門前，一名身穿螢光背心的，交工處人員出現在車頭，拿著長長桿子伸進車底畫紅線，速度也真快，隔天就被檢舉違停，員警到場開單拖吊，讓車主好傻眼。車主楊先生說：「比較傻眼的是，交工處是直接把它畫在車底下，那這樣子隨隨便便的，私人財產就可以被移。」事發在台北市大安區，通化夜市旁巷弄，楊先生上個月30日，停完車之後就出國工作9天，一回國車已經不見蹤影。車主楊先生說：「因為出國前我也沒有收到任何通知，如果像這邊的道路，像水溝蓋換新，那他們有通知單貼在門口，那我們其實都會去移到其他地方。」警方了解狀況後，認為車主停車時，該地點尚未畫設紅線，主動撤銷罰單，不過車主仍質疑，交工處畫線沒事先通知。台北市交工處工程大隊大安區承辦人說：「已經有詢問過，我們的派工人員，現場那台車輛，的確只有夾一張通告單。」交工處強調若遇到畫線時，通知不到車主移車，會夾單子在車上供警方識別，研判是過程中拖吊人員沒注意，不過巷弄內原先都是白線，卻突然劃設成紅線民眾反應兩極。附近住戶說：「這才八米路而已，你畫線要幹什麼，這條八米路，我住在這60年，第一次看到這樣畫的，亂七八糟。」台北市大安區通安里里長鄭水波說：「因為這條巷子本來就是亂七八糟，車子都進不來，我請台北市政府來規劃這樣子，現在整條巷道28巷，乾乾淨淨的。」畫了紅線警方就得依法取締，民眾也得乖乖遵守，但相關單位被質疑，沒事先告知難免讓民眾觀感不佳。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
黃明志捲命案「謝侑芯代表首露面警局」… 行李箱等關鍵證物被「召回」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦，黃明志目前遭拘捕並延扣6天，原本大馬警方拘留延押至10日，但吉隆坡總警長拿督法迪爾當天下午證實，警方將繼續延押黃明志3天。此外，謝侑芯的家屬代表10日首度在馬來西亞露面，並將謝侑芯的行李箱及2支手機交給警方，上述物品是警方初期調查後交還謝侑芯家屬，如今警方再次將物品召回，相信將是案件的關鍵證物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
傳男子持美工刀攻擊江漢聲！輔大醫院回應
[NOWnews今日新聞]再爆醫療暴力！輔大醫院今（11）日傳出有民眾在就醫時，持美工刀攻擊醫師，而院內同仁、保全人員第一時間也上前制止，立即通報警方處理，目前已經將涉事者帶回偵辦。院方強調，絕不寬貸...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
為太子集團特助燦笑交保震怒？卓榮泰說話了
[NOWnews今日新聞]埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國際的特助劉純妤以...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
北捷嬤再遭爆黑料！不止竊盜通緝，還雨傘攻擊「優先席女童」遭起訴
今年9月曾因捷運優先席攻擊「Fumi阿姨」的曾姓婦人，還有竊盜通緝在身，現被揭發前科不止於此，去年就曾揮舞雨傘打傷女童遭提告，今起訴出爐。造咖 ・ 1 天前
和我妻有曖昧？ 赴華山文創園區毆酒商 打斷3顆牙
近日台北市華山文創園區琴酒展發生嚴重暴力事件，一名蘇姓男子因懷疑妻子與蔡姓酒商有不正常關係，竟帶著扳手、水果刀前往尋仇。這起事件導致蔡姓被害人被打斷三顆牙齒，脖子也被碎玻璃割傷。警方調查發現，33歲蘇姓嫌犯正與妻子打離婚官司，並委託徵信社調查妻子的行蹤，進而得知29歲蔡姓被害人的身分。事發後警方迅速將嫌犯緝捕到案，依傷害、恐嚇及殺人未遂罪嫌移送法辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
仙塔律師涉當「詐團軍師」 首開庭採無罪答辯
仙塔律師涉當「詐團軍師」 首開庭採無罪答辯EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
【後來呢】「喪屍菸彈」成毒駕奪命凶手 因「這載具」推波助瀾
陳嘉瑩毒駕撞死劉宗鑫，當時新聞引起全台關注，那段時間正是新興毒品「喪屍菸彈」依托咪酯被毒蟲拿來大量吸食的替代毒品，卻也因為此案立法院火速修法將它改列為二級毒品。中天新聞網 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 20 小時前
頭過身沒過! 休旅車拒逃逸 「車卡窄巷」駕駛落跑
中部中心／邱俊超 苗栗報導苗栗8日晚間，一輛休旅車駕駛拒絕警方攔檢，加速逃逸，車子竟然開進狹窄巷弄，以為可以「頭過身就過」，結果是車頭卡在小巷口，駕駛棄車逃逸，警方在車內搜出毒品，正全力緝捕中。休旅車駕駛拒絕警方攔停，加速前進，警車追在後頭，休旅車轉彎開進巷弄，直直衝，直到衝不過，車頭卡在巷口！頭過身沒過! 休旅車駕駛拒檢逃逸 車卡勵志街窄巷（圖／翻攝畫面）還以為可以頭過身就過，駕駛竟然"巴庫"再來一次，車子加速，但車頭還是卡住不動。見苗頭不對，駕駛棄車落跑。附近住戶聽到巨大聲響，嚇得驚魂未定，一出門看到一名男子從駕駛座出來跳上車頭跑出巷子，警方追上來，人已經逃逸無蹤。警方在車內找到毒品和吸食器。8日晚間九點多，警方在苗栗市府前路段，發現一輛休旅車車牌燈沒亮且形跡可疑，對方卻逃逸。嫌犯疑不熟路況車轉進窄巷卡住還想硬闖 車頭卡在巷口（圖／民視新聞）苗栗分局文山派出所所長古鏡汶：「員警在其車內查獲毒品安非他命一小包，Ｋ他命一小包及玻璃球吸食器一組，除依道路交通管理處罰條例製單舉發外，並依公共危險及毒品危害防制條例等罪移送。」駕駛疑似不熟路況，轉進窄巷，沒想到汽車頭過身沒過，車子卡在巷口。事後拖吊車當然進不來，員警踩油門使勁「巴庫」才把車子開出來。警方已鎖定特定對象，全力追緝到案。嫌犯車卡巷弄 拖吊車進不來 由員警踩油門使勁「巴庫」才把車子開出(圖/民視新聞)《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：頭過身沒過！ 苗栗休旅車拒逃逸 「車卡窄巷」駕駛棄車落跑 更多民視新聞報導違規闖燈拒檢逃逸! 警朝輪胎開五槍成功逮人"抓毒犯"內埔街頭警匪追逐戰! 嫌拒檢"逆向狂飆"警一路追捕逮人高雄驚險警匪追逐！白色轎車逃警600公尺 車內藏百包毒品咖啡包民視影音 ・ 1 天前