逆轉有罪！白狼之子張瑋拒入監逃亡 媳婦王姝茵「戴電子手環」更二審改判1年7月

統促黨主席「白狼」張安樂之子張瑋開設華夏大地旅行社，與妻子王姝茵不實驗資及侵占旅行社1389萬款項，張瑋判1年定讞後落跑，目前通緝中，王姝茵則判緩刑4年確定。不過，王姝茵另涉及違法地下匯兌1000多萬，一審判1年7月，上訴二審改判無罪，但最高法院發回更審後峰迴路轉，高院更一審今駁回上訴，維持1年7月有期徒刑。

台北地檢署起訴認定，張安樂2006年間未設專戶就違法收取209萬元政治獻金，父子倆更私挪華夏大地旅行社逾1389萬元、作假財報，並侵占華夏的團費收入（224萬港幣），張瑋、王姝茵夫婦不但將張安樂當成薪資人頭避稅，旅行社還租用10台發財車供統促黨無償使用3年多，違反《政治獻金法》。檢方另控，張瑋、王姝茵另涉嫌自2015年1月到12月間作兩岸地下匯兌1507萬1055元，匯款進入兩夫婦名下帳戶，夫妻倆賺取差價。

不過，法院判決和檢方見解迥異。

張安樂被起訴業務侵占、《政治獻金法》的部分全部無罪定讞，僅被依《稅捐稽徵法》判8月得易科罰金。

至於張瑋涉案部分，一、二審依業務侵占等罪名判1年、其餘8案分別判處2到4月得易科罰金，地下匯兌案無罪。至於王姝茵涉案部分較為曲折，一審依侵占等罪判她10月得易科罰金，地下匯兌判1年7月，但二審出現轉機，王姝茵涉侵占部分獲緩刑4年，但須提供80小時義務勞務及接受3場法治教育，地下匯兌部分則改判無罪。

最高法院駁回張瑋、王姝茵上訴，張瑋判入監1年定讞，王姝茵獲緩刑確定，僅有王姝茵違反《銀行法》部分，遭最高法院發回更審。而高院更一審見解和一審相同，今天駁回上訴，維持一審1年7月刑度。全案仍可上訴。

而張瑋遭判刑確定後，北檢通知他到案，卻發現他逃匿，檢方已向法院聲請沒入50萬元保證金獲准，並將他發布通緝。而王姝茵則被丈夫牽連，高院更一審為了防逃，裁定王姝茵自9/16戴電子手環監控，還命她必須在每天上午7點、晚上9點用個案手機拍攝臉部傳送到科控中心打卡報到，為期一年。

