逆轉民意！《財劃法》修法後地方補助款反增 民眾黨質疑程序不正

民眾黨團今日召開記者會，質疑行政院在《財劃法》修法過程中藐視民意與違反程序正義。民眾黨指出，卓榮泰日前在記者會上公然宣告違法修正財劃法，儘管尚未經過正常議事程序與倫理審查，卻被行政院直接提出院版法案，形同公然搪塞民意。

根據民眾黨整理的資料，行政院在卓榮泰任期間，已有至少三次覆議案遭駁回，包括憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法與警察人員人事條例修正案。民眾黨強調，這些失敗案例足以證明，在未經正常議事程序與倫理審查的情況下，行政院沒有必須執行該決議的壓力。

廣告 廣告

民眾黨進一步指控，行政院透過修法「盜取」地方財源。根據統計，原始版本預計地方統籌稅款為10,131億元，修法後提升至14,329億元，增加比例達4,198億元。然而，民眾黨認為這背後隱含的是對地方自主權的侵蝕與中央集權的強化。

在地方分配方面，修法前後出現明顯差異。六都統籌稅款占比由61.3%下降至54%，而16縣市則由38.7%上升至46%，差距相對縮小。但民眾黨質疑，修法過程中各地政府對具體數字的瞭解不足，金門縣預算增加更高達220.9%，顯示分配方式缺乏透明度與合理性。

民眾黨主張，行政院應當以正常議事程序處理財劃法修正，不應將民意拒絕視為可以繞過的障礙。該黨呼籲朝野應共同審視《財劃法》修正案的實質內容，確保地方財政自主權獲得充分保障，避免中央過度集權。

（圖片皆由民眾黨提供）

更多品觀點報導

賴瑞隆兩度道歉止血 綠營一貫的前倨後恭再次展現

兒涉及校園事件 賴瑞隆落淚向對方及自己孩子道歉

