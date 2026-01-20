即時中心／温芸萱報導

台灣新住民關懷總會理事長、中配周滿芝，遭檢方指控長期接受中國官方指示與資助，在台發展組織、從事統戰滲透活動。案件歷經一、二審波折，高雄高分院原本認定罪證不足判決無罪，惟最高法院認為原判決調查未盡周全，撤銷發回更審。高雄高分院更一審今（20）日依《國安法》逆轉改判，判處周滿芝有期徒刑8年，全案仍可上訴。

檢方指出，周滿芝於2004年間以中配身分取得我國身分證，其過去為「陝西省愛國主義志願者協會」及「中國愛國主義志願者協會」成員，明知上述團體均受中共統戰部門實質控制，卻仍配合指示在台設立組織。周於2016年主導成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」，並在2017年間以理事長身分，與中國相關單位人員進行視訊會議，接受統戰工作指示，甚至一度擔任籌組「中國愛國黨」在台發起人。

判決指出，周滿芝於2017年間曾攜帶統戰文件赴中國，試圖面會高層，表達宣揚統一立場；2018年再赴中國，與「陝西省愛國主義志願者協會」負責人簽署「促統宣言」，明示認同中共對台灣的領導角色。2019年，周於台灣成立全國性組織「台灣新住民關懷總會」，並隨即設立「大陸地區工作委員會」，由中國相關人士出任主席，訂定內部管理辦法，明確將組織宗旨定為「維護大中國團結統一、力促和平統一」。

此外，周滿芝與中方人士亦曾規劃在台舉辦大型文化活動，並由中國方面向官方單位爭取經費。雖活動最終因資金未到位中止，但法院認為，相關計畫內容已具明確統戰目的，顯示其持續為中國在台發展附隨組織。周並於2023年底另涉反滲透法案件遭查辦。

高雄高分院判決指出，依國安局提供之情資及相關證據，可認定「陝西省愛國主義志願者協會」與「中國愛國主義志願者協會」在人事、政策及行動上均受中共統戰系統控制，屬中國官方實質掌控團體。周滿芝依其指示在台成立社團，並透過新住民、中配及其二代進行長期、系統性滲透，已對我國自由民主憲政秩序與社會安定造成實質威脅。

法院審酌，周犯行時間長達數年，組織層級由地方擴展至全國，並直接向中共統戰高層尋求指導與資助，意圖削弱台灣社會對中共滲透的警覺，危害國家安全。惟考量其行為以意識形態與組織發展為主，與傳統刺探軍事機密之間諜行為仍有差異，且過去無刑事前科，最終量處有期徒刑8年。全案仍可上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／逆轉裁判！中配周滿芝涉統戰滲透 一審無罪二審改判8年

