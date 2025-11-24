逆轉護理師出走潮！台東醫院人力「不減反增」 院長：增福利、減瑣事

衛生福利部台東醫院日前歡慶130週年院慶，在南京路市民廣場展示醫療、社區健康、長照與防疫等領域成果。院長王蘭福強調，這所從1896年創立至今的醫院，始終肩負照顧偏鄉、推動公共衛生與守護弱勢的責任，目前正全面更新硬體設施及導入智慧系統，希望讓醫護人員「把時間還給病人」。

在全台醫療院所面臨護理師離職潮的情況下，台東醫院的護理人力卻「不減反增」。(示意圖/中天新聞)

台東醫院是許多當地居民生命的起點。王蘭福表示，這家醫院從診療所、總督府醫院、省立到署立醫院，一路陪伴地方走過不同時期，「50歲以上的台東人，有非常大比例是在台東醫院出生，這裡不只是一家醫院，更是台東人的共同記憶」。

廣告 廣告

面對部分建物使用已超過60年的情況，醫院將硬體更新列為優先改善項目，同時積極投入智慧化系統建置。王蘭福坦言：「1家醫院藥品高達數百種，有些是名字很像、有些長相很像」，因此醫院導入智慧系統協助藥師配藥，只要掃瞄藥袋條碼，系統即自動開啟正確藥品抽屜，不僅能降低藥名相近造成的混淆風險，也能有效縮短民眾等候領藥時間。

王蘭福院長表示，目前醫院正全面導入智慧系統，未來可望讓護理師將更多心力放回照護本身，進而提升整體醫療品質。(圖/台東醫院官網)

在全台醫療院所面臨護理師離職潮的情況下，台東醫院的護理人力卻「不減反增」。王蘭福指出，112年院內僅有93名護理師，如今已增至118名，成長逾20人。他強調，關鍵在於改善福利及工作環境、縮減文書作業時間，讓護理專業能真正用在病人身上。目前醫院正全面導入智慧系統，包括病歷記載、病房與病床管理、手術排程等，未來可望讓護理師將更多心力放回照護本身，進而提升整體醫療品質。

王蘭福表示，公立醫院肩負的不只是醫療服務，更承擔政府交付的各項公共衛生業務。他說，偏鄉醫療常「吃力不討好」，但「別人不做的，我們來要做」。未來，台東醫院希望藉由智慧醫療、硬體更新與更友善的工作環境，吸引更多台東子弟回到家鄉服務，繼續扮演偏鄉醫療的守護者，也成為民眾信任、願意依靠的醫療夥伴。

延伸閱讀

SOGO敦化館12/14結束營業 全面3折起出清

陳水扁大玩AI開張「陳水扁食」 網友敲碗：一定朝聖

NBA/杜蘭特家務事缺席2場 錯過交手勇士前東家