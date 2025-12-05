逆轉過程全曝光！全聯鯛魚排檢驗大烏龍 他急「自主送驗17件」均未檢出

生活中心／朱祖儀報導

高雄市衛生局先前指出，全聯台灣鯛魚排遭查出動物用藥超標，供貨源頭口湖漁類生產合作社則強調，自行送驗並未驗出禁藥。高雄市衛生局4日出面道歉，承認是「電腦設定遭更改」，造成檢驗結果有誤。今（5）日口湖漁類生產合作社上午出面召開記者會，也還原整起事件經過，並強調自行送檢17件檢體，全數結果均是「未檢出」。

口湖漁類生產合作社總經理王益豐還原此事經過，透露11月28日下午接獲高雄市衛生局通知，得知他們出產的鯛魚排驗出動物用藥，第一時間立刻追溯此批鯛魚排的養殖地以及養殖漁戶，同時追查自主逐批檢驗的SGS檢驗報告，啟動溯源機制查到原料來源，並立即提供給雲林縣衛生局和高雄市衛生局，說明這一批原料已做過自主檢驗，結果是「未檢出」，隨後雲林縣衛生局派員前往稽查，並逐批追溯檢驗，釐清確認原料所在地。

雲林縣農業處12月1日也派防疫防檢所人員，赴東勢養殖場訪視許姓養殖業者，查看是否有用藥不當問題。過程中養殖者陳述，在養殖過程中交給雲林縣農業處的魚，均做到逐批檢測，且附有合格檢驗報告。

雲林縣農業處防檢所人員曾赴東勢養殖場訪視。（圖／翻攝畫面）

王益豐表示，在11月28日溯源檢驗時，即使他們已有自主逐批檢驗合格的SGS檢驗報告，仍同步再將同一批魚池、同一個批號的留樣檢體，送往高雄SGS做檢測。為求謹慎小心，他們於12月1日又隨機挑選4件檢體，再送往高雄SGS做檢測。

檢驗報告在12月2日出爐，顯示結果仍是「未檢出」，因此口湖漁類生產合作社發出澄清聲明，強調「同批號原料樣品」沒有問題，結果均是「未檢出」，希望能捍衛他們自身清白。王益豐透露，前面送檢5件檢體還不夠，12月2日發出聲明當天，他們又隨機取樣同商品不同批號，再送出12件檢體，送往高雄SGS做檢測。

高市衛生局道歉 坦承檢驗設定值有誤

王益豐指出，他們於隔日正式向高雄市衛生局申請複驗，也將公文郵遞至高雄市衛生局。接著高雄市衛生局於12月4日召開臨時記者會，坦承是因為檢驗設定值發生錯誤，正確結果為「未檢出」，終於還口湖漁類生產合作社一個清白。

王益豐表示，口湖漁類生產合作社經營30年，堅持在台灣鯛養殖過程中「逐批送驗」，確認沒問題才會進場加工，希望消費者能繼續對台灣鯛抱持信心，對台灣國產的漁產品有把握。至於這次烏龍事件造成他們巨大的財產損失，包括產品下架損失及物流費，他們後續將委請律師與高雄市政府衛生局協調相關賠償事宜。

