逆轉阿茲海默症！權威期刊證實1方法有效重啟大腦抗失智基因
大腦記憶退化不再無解！台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘分享最新研究發現，運動能在基因層次上「重設」大腦細胞，甚至有望逆轉阿茲海默症的發展。根據《Nature Neuroscience》2025年發表的研究，經過60天規律運動，阿茲海默症小鼠的大腦中超過200個關鍵基因被重新啟動，不僅神經細胞獲得新生，連帶免疫細胞和支援細胞也轉向修復模式，這項突破性發現為記憶保存開啟全新可能。
運動改寫大腦基因表現 科學證實能逆轉阿茲海默症
這項刊登於《Nature Neuroscience》2025年的研究採用了嶄新方法，研究人員讓阿茲海默症基因小鼠每天自由跑步60天，隨後透過單核RNA定序技術，精確分析小鼠大腦中「記憶總部」齒狀迴內的細胞變化。張家銘表示，研究結果令人振奮：「那些原本因為阿茲海默症而『關機』的神經元，居然有超過兩百個關鍵基因因為運動被重新啟動。」
看更多：林芳郁失智，林靜芸曝1件事是關鍵！幫他動手術崩潰大哭
關鍵基因重新啟動 修復大腦記憶功能
研究中發現，包括Atpif1、Atp6v0c、Slc25a4等掌管能量代謝、細胞生存和神經修復的基因，在運動後全部被喚醒。張家銘指出，不僅神經細胞獲得改善，連大腦的免疫細胞（小膠質細胞）和支援細胞（星狀膠質細胞）也都從原本的發炎破壞狀態，轉變為參與修復與清除病變的工作。張家銘強調，運動是目前唯一證實能在大腦不同細胞層次產生正面改變的生活習慣，而且效果真實可見。
研究成果可望應用於人類大腦健康
這項研究的特別之處在於其臨床應用潛力。張家銘解釋，研究團隊進一步比對人類阿茲海默症腦部資料庫後發現，那些在小鼠中被運動「救回」的基因，也確實在人腦中出現異常。「這不只是小鼠有效，是人也有機會受惠的真實生物機制。」這意味著，運動對抗大腦退化的好處可能適用於所有人，而且不需要等待新藥開發，現在就能開始行動。
日常運動方案 每天快走30分鐘為大腦提供「不放棄的訊號」
張家銘建議，不必報名健身房或挑戰馬拉松，從每天快走30分鐘就能開始幫助大腦。他提出幾項簡單可行的運動選擇：到附近公園快走、騎腳踏車去市場、在家跟著影片做瑜伽或健身操，年長者甚至可以從上下樓梯、原地踏步開始。「關鍵不在於強度，而在於持續，讓大腦知道：我們還沒放棄它，它就不會放棄我們。」
運動為大腦創造重生機會 記憶保存有新希望
面對許多人對失智症的恐懼，特別是曾經目睹親人記憶衰退的痛苦經歷，張家銘提出了令人振奮的新觀點。「原來大腦不是單方面走向退化，而是還能回頭、還能重設。而運動，就是我們能握住的那個轉向的方向盤。」他強調，無論年齡大小或是否有阿茲海默症家族史，只要今天開始行動，哪怕只是一點點，都能為未來的自己保留更多記憶能力。
看更多：35萬人失智浪潮來襲！醫：阿茲海默症有新藥但非萬靈丹
研究證實運動能夠在基因層面上改變大腦細胞命運，這為預防和可能逆轉阿茲海默症提供了全新視角。張家銘表示，這不再是遙不可及的醫學夢想，而是每個人今天就能開始實踐的生活方式。透過持續運動，我們向大腦發出不放棄的訊號，而大腦也會回應這份努力，為記憶保存創造更多可能。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／張家銘醫師
更多健康2.0報導
HIV初期像感冒易忽略！這年齡層是大宗 醫籲：早做2事不必恐慌
鄭則仕暴瘦恐有健康隱憂！糖尿病減重少做1事 骨折風險激增44%
換季癢不停？私密處癢到坐立難安！醫教3招避免再癢下去
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 19 小時前 ・ 343
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
大腸癌年輕化！童年吃下1毒素悄悄改變DNA 科學家曝1物有助減緩突變
近年來，多國報告指出，50歲以下年輕族群的大腸癌病例顯著上升。腎臟科醫師江守山在臉書發文指出，最新研究顯示，童年時期透過食物感染的細菌，其產生的「大腸桿菌素」（colibactin）可能是導致「早發性大腸直腸癌」激增的罪魁禍首。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 44
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 天前 ・ 10
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
工地師傅「愛跑廁所」被同事嫌！真相竟是癌症惹禍 醫：1習慣要小心
根據消化內科醫師 陳炳諴 在《醫師好辣》節目中分享的門診案例，經過血液檢查、大腸鏡檢查以及電腦斷層掃描後，該名男子被診斷為大腸癌第三期。醫師說明，他罹患的是「小球性貧血」，血色素曾降低至 9 g/dL 左右，對男姓來說正常值約為 13–18 g/dL。由於沒有茹素，這樣的貧血...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 發起對話
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 發起對話
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 156
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 22 小時前 ・ 6
一天最後一口咖啡時間曝！ 醫示警：晚喝毀深層睡眠
很多人自豪認為「我喝咖啡照樣睡得著啊！」不過，復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一篇刊登於《睡眠醫學評論》（Sleep Medicine Reviews）的系統性回顧與統合分析，示警咖啡因對睡眠的破壞力極大，睡眠品質可能已經大打折扣而不自知。研究結果顯示，攝取咖...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 1
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
8萬人研究證實！多吃「1食物」延緩老化 護心又抗發炎
若想追求健康老化，就要從飲食下手。腎臟科醫師江守山表示，一項研究發現，多攝取富含類黃酮的食物，例如黑巧克力、茶、洋蔥、紫甘藍、柑橘類水果等，有助於維護血管健康、減少炎症，進而延緩老化速度，預防認知能力下降和身體機能衰退。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2