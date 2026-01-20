逆轉！中配周滿芝為中國發展組織 原判無罪改判8年徒刑

〔記者鮑建信／高雄報導〕「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，涉嫌接受中國資助發展組織，被高等法院高雄分院判決無罪，業經最高法院撤銷發回，高等法院高雄分院更審大逆轉，依國安法判處有期徒刑8年，仍可上訴。

高檢署高雄分署指出，被告周滿芝原為「陝西省愛國主義志願者協會」成員，於2014年間入境台灣，並在婚後取得身分證，擔任「高雄市新住民姐妹關懷協會」和「台灣新住民關懷總會」理事長，同時加入中國「統一戰線委員會」，受「陝西省愛國主義志願者協會」等單位執行長崔國衛吸收、指示下，在台發起及籌備成立分會。

2017年間，周女到中國會見湖南省統戰部長黃蘭香，尋求贊助在台灣發展組織；隔年5、6月間，她又赴對岸與崔等人見面，簽署「中華海峽兩岸(民間) 愛國促統宣言」，同意利用「高雄市新住民關懷協會」組織名義，在台灣進行「一國兩制」等統戰工作。

高雄高分院調查，函查調查局指目前查無中國官方對「陝西省愛國主義志願者協會」等單位實質控制或相關連事證外，檢方又未舉證周女直接或間收受來自對岸資金，或有實際會晤統戰官員並獲資助，因此認定罪證不足。

檢方不服指出，周滿芝先後成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」和「台灣新住民關懷總會」，就是要替對岸發展組織，上訴最高法院後撤銷發回，高雄高分院更一審上午改判有期徒刑8年，仍可上訴。

