逆轉！台中黎明幼兒園市地重劃纏訟17年 更五審判敗訴須拆屋還地
〔記者陳建志／台中報導〕台中市黎明(單元二)自辦市地重劃案，已被法院判決違法，其中，黎明幼兒園被劃入重劃，園長林金連拒絕參與重劃與拆遷，重劃會提出「拆屋還地」民事訴訟，雙方纏訟17年，訴訟期間林金連獲4次勝訴、2次敗訴，經重劃會再次上訴後今天更五審宣判，判決重劃會勝訴，林金連敗訴；林金連得知結果難掩落寞，但強調會上訴到底。
前立法委員楊文欣等人2006年發起台中市黎明自辦市地重劃，該重劃案占地186公頃，橫跨台中市西屯區、南屯區，是台灣有史以來規模最大市地自辦重劃區，不過因涉虛增拆遷補償等費用牟取抵費地不法利益，楊男一審被判5年6月徒刑，台中高分院2023年間二審改判4年10月徒刑。楊男已於去年2月過世，不過衍生案件仍在審理。
其中位於重劃區內的黎明幼兒園，因園長林金連不同意重劃，拒絕配合拆遷，重劃會向台中地院提告，請求「拆屋還地」，希望透過司法解決爭端，此案在一審、二審、更一審都認定，重劃會的程序不合法，判幼兒園勝訴免拆。
不過重劃會上訴後，更二、更三審都認定，黎明幼兒園位於重劃區，經重劃會認定有施工整地必要，判決幼兒園要拆。林金連上訴後，更四審認定重劃會有人頭地主問題，重劃會非合法成立，判黎明幼兒園免拆，重劃會不服再提起上訴。
台中高分院審理時，林金連在民間團體聲援下出面表示，業者透過自辦重劃搶土地，他無法接受，且影響他家庭、工作多年，要求法院速審速決「還地於民」。
不過台中高分院今天進行更五審宣判，結果逆轉判決林金連敗訴，法院認為，幼兒園妨害重劃施工整地，需要拆除，仍可上訴。
