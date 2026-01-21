逆轉！川普與北約敲定「格陵蘭島框架」 2月關稅喊停

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普，先前多次表示基於國安理由，有意取得格陵蘭的控制權，近期態度更是越來越強硬。不過就在他和北約秘書長呂特會晤後，川普發文表示，雙方針對格陵蘭問題已經建立未來協議的架構，也因為這項進展，他宣布不會實施原定在2月要對歐洲8國加徵的關稅。

美國新聞主播：「最新消息，美國總統川普表示，他已經就格陵蘭問題，達成了一個框架性協議。」

川普和北約秘書長呂特進行了一場，非常有成效的會談，雙方針對格陵蘭，以及整個北極地區的未來安排，談出了一個合作框架。

川普強調，如果這項方案順利拍板，將對美國以及所有北約國家帶來重大好處。也因為這項共識，原本預計在2月1日上路的關稅措施，將暫時不會實施。

美國新聞主播：「這顯然是個耐人尋味的發展，這是否代表川普總統一貫的策略奏效了？也就是先大聲放話，開出最高要求，再從中換到，他真正想要的利益。」

值得注意的是，川普Truth Social這篇貼文完全沒有提到美國會擁有，或購買格陵蘭。那麼川普這次究竟達成，又或者換到了什麼？，相關細節還有待北約秘書長呂特，或是目前正在達沃斯的美方官員進一步對外說明。

