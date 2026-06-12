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即時中心／林韋慈報導

彰化縣埔鹽鄉4日發生毒駕衝撞員警案件，施姓男子涉嫌吸食毒品後駕車逃逸，過程中衝撞執勤員警，導致埔鹽分駐所所長陳國明雙腿遭車輛輾過骨折重傷，另名員警也受傷。施男落網後經檢方複訊，原先聲請羈押遭法院裁定駁回、無保請回。檢方隨即提出抗告，經台中高分院撤銷原裁定並發回更裁，彰化地方法院今（12）日重新召開羈押庭，裁定准予預防性羈押。彰化地檢署也對此表示，已將毒駕列為重點查緝對象。

案發當日，警方前往埔鹽鄉查訪毒品人口時，施男企圖駕車逃逸，導致員警遭撞倒並輾壓受傷，經現場支援警力追緝後逮捕到案。後續彰化地院裁定無保請回讓外界質疑，台中高分院於10日發回更裁，彰化法院今（12）日審理後認為，施男涉毒駕衝撞執法人員，行為嚴重危及公共安全，且有再犯公共危險之虞，裁定准予預防性羈押。

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彰化地檢署今日也表示，毒駕對社會安全危害重大，已列為重點查緝對象，近半個月內聲請預防性羈押案件已有16件獲准，顯示司法機關對毒駕案件採取強力防制態度。檢方指出，將持續與警方密切合作，時刻嚴打毒駕，維護轄內社會及民眾安全，務讓有屢犯毒駕之被告徹底現形、阻斷任何再犯毒駕危害他人性命之可能。

檢方也特別指出，其中2件是經抗告成功法院重新裁准，將持續依臺灣高等檢察署毒駕專案指導方針，保障民眾人身及財產安全。





快新聞／逆轉！彰化吸毒男衝撞員警更裁收押 檢方：持續打擊毒駕

彰化毒駕男遭員警追捕時企圖逃逸。（圖／民視新聞資料照）





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