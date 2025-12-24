逆轉！心臟名醫林繼敏涉採購案收賄25萬 再審無罪變6年刑

心臟名醫林繼敏被控在採購案收賄25萬，高院再更一審將林從再審獲判無罪改判為6年徒刑。可上訴。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕時任衛福部基隆醫院心臟科主任林繼敏，2011年辦理採購案時收受業者賄款25萬、20萬元，各被判刑11年、7年6月定讞；林入獄後聲請再審，最高法院就判刑11年部分(收賄25萬)裁准再審。高等法院再審庭認為，無法證明廠商交付給林的紙袋內放置25萬元，檢方也未舉證林收受這筆賄賂，判林無罪，全案經最高法院發回更審，高院再更一審判決逆轉，改依貪污治罪條例違背職務收賄罪判6年徒刑，可上訴。

檢方指控，林繼敏自2003年擔任基隆醫院心臟科主任兼醫師，林在基隆醫院於2011年2月1日辦理「基隆醫院心血管攝影X光機等儀器設備合作案」採購案時，擔任採購案規格提出人員、會辦及規格審查，卻未舉報3家參與投標廠商的實際負責人均為同一人，由對方得標，並於當晚在林的住處，收下業者所交付的25萬元賄款。

林繼敏還被查出，在同年基隆醫院的「2D心臟超音波掃描儀採購案」中，於醫院心導管室收下業者給的20萬元賄賂。最高法院就其兩次犯行，依貪污罪各判刑11年、7年6月定讞。

林繼敏入獄後，聲請再審，高等法院就判刑11年部分裁准再審並停止刑罰。檢方不服，提起抗告。

最高法院認為，根據監視器錄影畫面等證據可知，25萬元被裝在白色紙提袋，但25萬的紙鈔若以千元計算應有250張，厚度約為2.5公分、重約250公克，以這種厚度及重量，有無可能在行進間任意晃動？能否輕易捲捆或對折？這都需經勘驗光碟並製作勘驗筆錄，故就此部分裁准聲請確定。

高院再審庭審理認為，林男身為需求單位主管，雖有提供採購規格，但沒有限制該採購儀器的規格，並無獨厚於業者所經營的公司，且他並不負責開標、審標作業，而且他於規格審查階段被通知到場協助審查時，亦已敘明具體理由判定宜德公司不合格，難認他就此有何違背職務的行為。

再審庭勘驗監視器光碟顯示，該紙袋呈現輕飄狀態，當業者交給林繼敏時，林是以捲捆方式單手放在掌中，且業者出庭證稱「25萬元的錢袋應該不會像很輕、飄起來的樣子」，依檢方提出的事證，無法證明業者確有提出25萬元賄賂給林，判決無罪。

全案上訴，經最高法院撤銷發回高院再更一審審理，再更一審認定林繼敏觸犯違背職務收賄罪，逆轉改判6年徒刑、褫奪公權3年。

林繼敏收賄20萬元被判刑7年6月部分，最高法院考量因已確定，之前駁回林的聲請確定，不停止其執行刑。

