逆轉！文化大學董事會票選張泰然任董事長 高院判決：決議無效

〔記者張文川／台北報導〕文化大學前董事長張鏡湖6年前過世後，董事會、董事長人選爭議不斷，由法院裁定選任張泰然代理董事長，張泰然之後參選第18屆董事長，2021年9月文大董事會決議由陳泰然當選，黃有良等5名董事不服，興訟請求確認董事會決議無效，一審士林地院判敗訴；二審高等法院今天逆轉判決，認定其中5名董事已解任、不具投票資格，董事會決議不合法，「陳泰然當選董事長」的決議無效。可上訴。

張鏡湖2019年11月過世，文大董事僅剩10人，董事長懸缺，表決時形成5比5，依然無解，士林地院2021年7月23日裁定由台大前副校長陳泰然出任臨時董事，代行第18屆董事長職權；同年9月13日，第18屆第43次董事會改選董事長，由陳泰然以6票勝出。

黃有良、金榮華、陳樹、袁興夏、張冠群等5名董事不服，認為張海燕、王寶輝、彭誠浩、白省三、蔡政文等5名董事，無故未出席同屆第37、38、39次董事會，自2021年6月16日起當然解任董事職務，但5人竟參與第43次董事會，並投票給陳泰然，董事會做成的陳泰然當選董事長決議不合法。士林地院一審判黃有良等人敗訴，上訴二審。

高等法院今認為，張海燕等5人當然解任後，本不得參與董事長選舉投票，但5人仍領取選票參與推選董事長投票，堪認陳泰然與陳姓對手各得的6票、4票中，有張海燕等5人的票，雖因是無記名投票而無從確定5人投票對象，無從剔除其選票，但仍可判斷決議方法是否有瑕疵，因此，依私校法規定，陳泰然當選董事長的決議，應屬無效。仍可上訴。

