逆轉！桃園女國中生疑吸「喪屍煙彈」倒地抽搐、走路S型 警方檢驗全陰性

桃園市某國中上週傳出一名女學生疑似在教室內吸食「喪屍煙彈」，引發「毒品進入校園」的疑慮，如今卻出現大逆轉，桃園市警局少年隊今（15日）表示，依法介入調查後，將器具、煙彈及學生尿液送鑑驗公司均呈現喪屍煙彈「陰性」反應，案情從施用毒品轉為未成年私用電子煙，後續函由教育局輔導、衛生局裁罰。

回顧事發經過，該名國中女學生8日上午在課堂上施用電子煙被老師制止後，竟又在第二節下課時間，跑去其他班級吸食另一支電子煙，導致全身顫抖、意識模糊、步態不穩、甚至昏倒，教室內煙霧四散，不少同學目睹後當場嚇哭，場面混亂，還有同學聞到刺鼻味導致身體不適，疑似吸入有害氣體，甚至傳出該生疑似吸食喪屍煙彈。

民進黨桃園市議員黃瓊慧批評，事發後校方卻僅先通知家長帶回，並未即刻請警方到場調查，導致警方少年隊隔天上午才到校採證，女學生的家長卻已幫她請了一週假。校方表示，第一時間請家長帶回是基於學生健康考量，其後已依規完成校安通報並知會警方。警方則回應，因未成年採證須家長在場，因此安排於翌日上午至校處理。

不過，此案經過一週卻出現大逆轉，桃園市警局少年隊隊長戴賢今表示，少年隊獲報於9日到校初篩查扣，並與女學生家長聯繫通知盡速協助釐清案件，經家長同意10日採集女學生尿液後，警方將查扣煙油送尖端先進醫藥公司，將女學生尿液送新生生物科技公司兩家專業鑑驗公司，檢驗結果均呈現陰性反應，案情從施用毒品逆轉為未成年私用電子煙，後續函由教育局輔導、衛生局裁罰。

少年隊並表示，近日針對施用毒品案件溯源追查，經長期佈線蒐證，持搜索票查獲簡姓犯嫌的製毒工廠，查扣第三級毒品咖啡包共計385包、第三級毒品彩虹菸27包以及封口機、電子磅秤、分裝袋、原物料等證物，粗估市價約300萬元，警方及時破獲未流入市面，將簡嫌依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

警方並提醒，近日新興毒品咖啡包對青少年腦部及中樞神經系統有極大的殺傷力，警方將持續針對毒品源頭進行「溯源刨根」，呼籲家長應多關心子女交友及生活狀況，若發現孩子持有來路不明的沖泡飲品或身上有異味，應提高警覺。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

