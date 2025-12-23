逆轉？男大生轉貼「張文我兄弟」恐嚇文…想肉搜公審原PO 慘淪代罪羔羊

記者簡榮良／高雄報導

抓錯人？1219北捷隨機殺人案，釀4死11傷，全台掀起模仿效應。當晚有人發文恐嚇，張文未完成的任務，「會繼續接下去，社會病態交給我們來重整」，並點名下一個地點是高雄車站，警方嚴陣以待。追查6個IP位址，其中一個是20歲陳姓男大生轉貼文章，高雄地檢署認為，他只是想破解帳號、肉搜揪出原PO交由網友公審，僅予以勸戒；未料，橋頭地檢署依恐嚇公眾罪嫌將人送辦，5萬元交保。2個執法單位出現截然不同的結果，男大生家屬喊冤，而真正的發文者仍逍遙法外。

廣告 廣告

20歲陳姓男大生轉貼文章，只是想破解帳號、肉搜揪出原PO交由網友公審，扮演正義使者卻淪為代罪羔羊。（圖／翻攝畫面）

扮演正義使者淪為代罪羔羊。一名帳號Gary Hopkins的網友在Threads社群PO文，表示北捷事件的主角張文是他兄弟，他們是一個組織，張文未完成的任務，「他會繼續接下去」，並點名下一個地點是高雄車站，文章曝光後引發社會恐慌。橋檢拘提轉發貼文、就讀電機資工系的20歲陳姓男大生到案，由於沒清楚說明轉貼用意，直接被依恐嚇公眾罪嫌送辦，5萬元交保，家屬、同學紛紛為他喊冤。

原來，雄檢早一步指揮警方前往鳥松住處找到陳男，認為他並非恐嚇文的原PO，檢查手機、電腦，都沒有刪帳號紀錄。根據《自由時報》報導，陳男曾搜尋恐嚇文原PO的帳號，企圖破解密碼，想將人揪出交網友公審，雄檢認為他只是學生，想扮正義使者，不慎誤踩紅線，非故意犯，予以勸誡未列被告，持續追查原PO。

不同執法單位出現截然不同的結果，陳男成為眾矢之的，親友紛紛喊冤，憂心男大生留下前科。(圖／翻攝畫面)

不同執法單位出現截然不同的結果，陳男成為眾矢之的，親友紛紛喊冤，憂心男大生留下前科。截至目前，6個IP，查出一個是陳男，一個位在越南，最新追出2個在新加坡，疑似都透過VPN當跳板，真正的發文者仍逍遙法外。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

喊「炸小港機場」雞排哥長相曝！唱過選秀節目、中職黑名單：坦言就想紅

30歲高雄男揚言「炸小港機場」！檢方複訊聲押理由曝

張文殺人動機、資金來源成謎…警公布「孤狼檢舉專線」！

捨身擋刀亡…余家昶正面照曝！80歲老母悲慟：3歲陪父忠烈祠上班

