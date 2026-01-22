逆轉！網紅作家酸人妻專睡處長 一審判刑賠錢、二審刑民事全無罪

〔記者楊心慧／台北報導〕經營臉書粉專「I'm Mrs.Lee/我是李浚赫的太太，凱薩琳-江姸熹」的江姓女作家曾多次以「專睡處長」、「渣女」等字眼，影射科技業副總夫人劉女與科技公司許姓處長有不正當關係，被指涉的劉女憤而提告求償100萬元，一審刑事判有期徒刑10個月，可易科罰金、可上訴，民事則判賠償20萬元，沒想到二審皆大逆轉，刑民事皆無罪。

「群創光電」許姓處長在個人臉書自爆婚姻不幸福，坦承與多名女性有不正當關係，甚至點名與劉女有染，引起各界討論；江姓女作家後續發文影射，並公開劉女的婚姻狀況及家庭背景，隨後令劉女提告，認為她妨礙名譽，求償100萬元，並要求刪除貼文。

台北地院審理認為，此案是劉女私德，與公共利益無關，還用「渣女」、「爛人」等侮辱性字眼形容，甚至稱「整到奶奶比頭大」、「嘴唇像小丑」等攻擊外貌，判江姓女作家10個月徒刑，另處拘役120日，均可易科罰金。

高院刑事庭去年8月26日改判無罪定讞，高院民事庭則在昨天宣判免賠，江姓女作家則在臉書發文講述過程，說應該仍有很多人記得她當時的慘況，只是評論新聞，卻莫名其妙成了散播新聞的源頭，當時的粉專更是被網軍消失，只能重新開始，並感謝律師與法官，讓她能夠無罪。

