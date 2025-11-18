逆轉！郭信良二審獲判無罪 台南高分「列5點」提上訴：證人與證據矛盾

記者林昱孜／台南報導

台南市前議長、現任台南市議員郭信良與佃西里長高進見，涉嫌向自辦市地重劃業者索賄1300萬元，遭檢方提起公訴。台南地方法院一審判刑13年，二審逆轉改判無罪，台南高分檢已向最高法院提起上訴。

台南高分檢指出，二審對於否藉勢藉端勒索、「300萬元是否作為督促公務進度的代價、郭信良是否對行政機關不當施壓等爭點，未盡合理說明。有關證人供述與卷內證據的矛盾，也未獲充分釐清，就逕行作成無罪判決，且適用貪污治罪條例法條不當違誤。

台南高分檢17日向最高法院提起第三審上訴，請求撤銷台南高分院判決而更為適法之判決。回顧此案，郭信良在職期間遭控介入安南區佃西自辦市地重劃，與高進見合謀向工程顧問公司業者、重劃會會長廖堅志收賄1300萬元。

案經台南地檢署調查後偵結起訴，一審台南地院，依貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判處郭信良有期徒刑13年、褫奪公權8年，高進見部分則遭判處9年徒刑、教唆偽證罪6月、褫奪公權4年，台南地檢署不服判決提出上訴，二審逆轉獲判無罪。

