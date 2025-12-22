逆轉！黃明志捲網紅命案被控吸毒 尿檢陰性無罪釋放退回保釋金

〔記者張釔泠／綜合報導〕42歲馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅命案，並被指控持有毒品罪及吸毒罪，今天相關案件再度開庭，他一早在律師的陪同下出庭，檢方在庭上公布他的尿檢呈陰性，獲判無罪釋放。

根據馬來西亞《中國報》報導，黃明志今天戴著招牌性毛帽、墨鏡，輕鬆地步入法庭，進去之前也向前來應援的支持者打招呼。

黃明志在10月24日被控1項吸毒罪，但他不認罪，上週開庭時他因罹患流感而沒有出庭，他的律師披露他的尿檢反應呈現陰性，今天也要求檢方撤銷對黃明志吸毒指控，最後黃明志被無罪釋放，並退回保釋金。

廣告 廣告

黃明志在10月涉入命案，於飯店房間內被發現身上疑似持有毒品，當時被帶往金馬警區總部接受尿檢，初步結果被驗出含有安非他命、冰毒、K他命以及大麻等四種毒品成分，隨即遭檢方提起公訴，黃明志全盤否認，如今隨著驗尿反應轉為陰性，整起事件出現轉折。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

51歲美魔女生日席開80桌 白冰冰、兩高材生兒子都來了

震撼！福原愛斷開江宏傑4年 高調宣布再婚又懷孕

沈富雄預言2026結局 點名國民黨執政5縣市可能全失守

隨機殺人案引恐慌 國師提醒「這幾類人」未來20天要繃緊神經！

