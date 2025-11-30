逆闖國道火燒車！75歲翁清晨逆向遭撞 機車卡車頭爆燃慘死

今天清晨國道疑機車逆向與小客車相撞造成火燒車，一老翁重創不治。消防局提供

今天凌晨近4時，國道1號北上272.3公里嘉義水上路段發生一起駭人車禍。1名75歲王姓老翁疑似誤闖國道後，竟逆向騎機車往北行，行經內側車道時與49歲林姓男子駕駛的轎車迎面猛撞，強大衝擊瞬間引發火燒車，夜空被火光照得通紅，老翁當場喪命。

王姓老翁騎機車誤闖國道，與自小客車對撞後，彈飛倒地重創，當場喪命；他的機車則死死卡在轎車車頭，兩車一路滑行後猛烈燃燒。消防隊趕抵撲滅火勢，但老翁早已無生命跡象。林姓轎車駕駛幸運及時脫困，僅受驚嚇並未受傷，酒測結果也證實沒有飲酒。

廣告 廣告

國道警方初步研判，王男是逆向騎上內側車道才會釀成正面撞擊，但他為何會誤上國道、又為何逆向騎行，目前仍待檢方與警方深入調查；王男是否酒後騎車，也將由法醫相驗確認。

警方提醒，機慢車依法不得進入國道，一旦誤闖務必立刻靠路肩停下、離開車道到護欄外，並通報110或1968請求協助，否則一瞬間的錯誤可能造成無法挽回的悲劇。



回到原文

更多鏡報報導

公園變火海！台中土地公廟突冒火 烈焰沖天引恐慌

高雄三民區鐵皮工廠突冒大火 濃煙直竄天際

公園變火海！台中土地公廟突冒火 烈焰沖天引恐慌