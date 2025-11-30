逆闖國道變火海！75歲騎士凌晨逆上國撞車起火 當場燒成悲劇

75歲騎士凌晨逆向上國道遭小客車正面撞釀火燒車。（圖 ／翻攝畫面）

國道1號嘉義水上路段30日凌晨發生一起嚴重死亡車禍，1名75歲王姓男子不明原因騎乘機車逆向闖上國道，在國道北向272.3公里處的內側車道上與1輛正常行駛的自小客車正面猛烈對撞，強大撞擊力道讓兩車瞬間失控滑行，機車更卡進小客車車頭，隨後雙車起火燃燒，現場火光沖天，場面怵目驚心。王男因受創嚴重並遭火勢迅速波及，當場不幸身亡。

事故發生於凌晨3點42分，當時天色昏暗車流不多，王姓騎士卻疑似從不明匝道誤闖國道，且逆向行駛於內側車道。49歲林姓男子駕駛的小客車正常北上，來不及閃避迎面而來的機車，兩車當場正面猛力撞擊。撞擊後機車嵌進車頭，小客車與機車沿著道路滑行數十公尺後爆出火花並迅速燃燒，火勢猛烈，濃煙不斷竄升。

警方與消防單位接獲通報後火速趕抵現場，但王男已明顯死亡，無急救空間；林男則及時逃出車外，無明顯傷勢，經檢測並無酒駕情形。至於王男酒測值如何，仍待法醫後續相驗釐清，警方表示，目前仍在調查王男是否因誤入匝道、視線不佳、方向判斷錯誤或其他因素導致逆向行駛，詳細肇事責任與事故成因將報請檢察官進一步釐清。

國道警方也再次呼籲，國道屬高速行駛環境，機車絕對不得上路，一旦誤闖更可能因速度差距巨大而造成嚴重事故。若不慎誤入，務必立即停靠路肩、撤離至護欄外並立刻通報110或1968，避免悲劇重演。

