逆風劇團青銀反詐劇場再加碼 市場人生真情搬演

逆風劇團自二○一七年起推動「青銀共創」行動，透過藝術陪伴與跨世代交流，陪伴長者與青年在共同創作中彼此理解、共享生命故事；今年夏天，劇團攜手萬華與三重老人服務中心的長者，推出原創劇作《菜市仔人生-遮按怎賣！》，並舉辦為期兩天的「青銀反詐藝術節」，以戲劇、展演與宣導並行的方式，讓反詐議題走入社區日常，也讓更多民眾看見青銀共創的活力與溫度。(見圖)

逆風劇團今(廿)日說明，其中最受矚目的「青銀反詐騙劇場」，以真實案例為靈感，從市場人生的日常互動出發，描繪詐騙如何悄然滲入人際關係與情感縫隙；長者演員以幽默而真摯的演出，將叫賣聲、鄰里情誼與當代詐騙話術巧妙交織，讓觀眾在笑聲與感動中，重新意識到生活中看似熟悉卻暗藏風險的詐騙陷阱。許多民眾在演後分享，原本覺得反詐宣導遙遠又制式，卻因戲劇而深刻記住關鍵提醒。

因首演反應熱烈，反詐騙劇場特別加碼演出，並獲得安達人壽支持贊助，讓更多社區民眾得以透過藝術形式接觸反詐知識。安達人壽董事長李崇言表示，近年詐騙案件層出不窮，常見話術包含「要先買保險才能貸款」，這類情況多半都是詐騙手法；他也提醒民眾，若有資金需求，應透過銀行等正規管道辦理較為安心；而購買保險，則應直接洽詢專業、合法的保險公司，才能獲得真正的保障。李崇言強調，企業除提供服務外，也有責任與社會共同守護民眾的財務安全。

演出現場亦邀請警員到場向民眾進行反詐騙宣導，透過結合戲劇情境與實務案例的說明，協助民眾辨識常見詐騙話術與關鍵警訊，讓觀眾在欣賞表演之餘，同步吸收正確反詐觀念，加深記憶與警覺。

逆風劇團團長成瑋盛強調，詐騙手法不斷翻新，單向宣導往往難以真正被記住，透過青銀共創與戲劇行動，能讓長者以自身經驗站上舞台，轉化為最有力量的提醒，「當故事來自生活本身，反詐就不再只是口號，而是彼此守護的行動」。

三重長者照護關懷協會的長輩們服務中心的長者們再次登台，將歷經兩個月排練的成果呈現給社區，這場演出不僅展現長者的生命力與學習力，也見證企業、警政與公益攜手合作，為社區築起更具溫度的反詐防線。

青銀共創不只是舞台上的合作，更是一種跨世代理解、支持與同行的生活態度；未來也將持續深化反詐教育與藝術行動，期待透過更多故事，讓「保障與守護」成為社區共同的日常。